Российские граждане не смогут получать многократные шенгенские визы. О таком решении 7 ноября объявила Еврокомиссия. Теперь россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.

В ЕК объяснили, что такое решение было принято из-за того, что боевые действия на Украине якобы изменили «миграционные риски и риски для безопасности [стран-участниц ЕС]», включая «использование миграции в качестве оружия, акты саботажа <…> и потенциальное злоупотребление визами».

Уже выданные россиянам мультивизы остаются в силе, новые заявления на них будут тщательно проверяться. Исключения по выдаче таких документов могут быть сделаны для независимых журналистов и правозащитников, отметили в Еврокомиссии.

«Европе, видимо, не нужны платежеспособные туристы, когда есть мигранты и уклонисты с Украины», — прокомментировала запрет мультивиз официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД Финляндии сообщал Yle, что решение об ужесточении визовых правил для россиян ЕК приняла 6 ноября. Издание отмечало, что ограничения не будут распространятся на определенные категории граждан. Источники Politico уточняли, что речь идет о тех, у кого есть европейское гражданство и кому документ необходим по гуманитарным соображениям.

Вместе с тем в посольстве Франции в Москве заявляли RTVI, что информации из публикации Politico является «безосновательной». «Политика Франции в этой области остается неизменной», — подчеркнули в дипмиссии.

Член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов изданию «Абзац» отмечал, что даже если такое решение будет принято, оно не повлияет на российских туристов, поскольку мультивизы и сейчас выдаются в крайне ограниченном количестве.

«Когда ЕС полностью решит перестать выдавать «шенген», никто не знает, но запросто могут на это пойти, чтобы прогнуться перед США. Такая политика бьет в первую очередь по Европе. Мало кто об этом пишет, но в Финляндии, например, в приграничных зонах люди, которые жили за счет русских туристов, доведены до банкротства», — убежден он.