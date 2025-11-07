Российские граждане не смогут получать многократные шенгенские визы. О таком решении 7 ноября объявила Еврокомиссия. Теперь россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.
В ЕК объяснили, что такое решение было принято из-за того, что боевые действия на Украине якобы изменили «миграционные риски и риски для безопасности [стран-участниц ЕС]», включая «использование миграции в качестве оружия, акты саботажа <…> и потенциальное злоупотребление визами».
Уже выданные россиянам мультивизы остаются в силе, новые заявления на них будут тщательно проверяться. Исключения по выдаче таких документов могут быть сделаны для независимых журналистов и правозащитников, отметили в Еврокомиссии.
«Европе, видимо, не нужны платежеспособные туристы, когда есть мигранты и уклонисты с Украины», — прокомментировала запрет мультивиз официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Пресс-секретарь МИД Финляндии сообщал Yle, что решение об ужесточении визовых правил для россиян ЕК приняла 6 ноября. Издание отмечало, что ограничения не будут распространятся на определенные категории граждан. Источники Politico уточняли, что речь идет о тех, у кого есть европейское гражданство и кому документ необходим по гуманитарным соображениям.
Вместе с тем в посольстве Франции в Москве заявляли RTVI, что информации из публикации Politico является «безосновательной». «Политика Франции в этой области остается неизменной», — подчеркнули в дипмиссии.
Член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов изданию «Абзац» отмечал, что даже если такое решение будет принято, оно не повлияет на российских туристов, поскольку мультивизы и сейчас выдаются в крайне ограниченном количестве.
«Когда ЕС полностью решит перестать выдавать «шенген», никто не знает, но запросто могут на это пойти, чтобы прогнуться перед США. Такая политика бьет в первую очередь по Европе. Мало кто об этом пишет, но в Финляндии, например, в приграничных зонах люди, которые жили за счет русских туристов, доведены до банкротства», — убежден он.
Шенгенская виза позволяет беспрепятственно перемещаться по странам шенгенской зоны. При это в настоящее время 12 из 29 стран не выдают визы россиянам и не разрешают пользоваться шенгенской визой другого государства для въезда на их территорию.
По данным ЕК, в 2024-м более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что «значительно больше», чем годом ранее. Новые меры, которые может применить Евросоюз, направлены на сокращение числа граждан России, въезжающих на территорию ЕС. При этом Politico указывает, что выдача виз остается национальной компетенцией, поэтому ЕК не может ввести полный запрет для российских туристов.