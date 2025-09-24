Сообщение телеграм-канала Shot об якобы введенных ограничениях для российских туристов, получивших шенгенскую визу в Италию, на поездки в ряд других европейских стран не соответствует действительности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал RTVI, на что необходимо обращать внимание путешественникам, чтобы не столкнуться с проблемами при путешествиях по Европе.

«Нужно учитывать, что с шенгенской визой можно въехать в 29 стран Евросоюза — даже в те, которые, грубо говоря, еще не выдают шенген. Например, это Кипр. Из 29 стран, 17 стран продолжают выдавать визы, 12 стран не выдают визы и не разрешают с целью туризма въезжать по шенгенской визе другой страны», — напомнил Горин.

Эксперт отметил, что туристам также нужно учитывать тот факт, что даже в условиях отсутствия сухопутных границ контроль осуществляют соответствующие органы различных стран. Поэтому при проверке документов к путешественнику «могут возникнуть вопросы», в том числе — если он хочет транзитом следовать через страну, которая не разрешает въезд.

«Это, прежде всего, приграничные государства, это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия и так далее», — пояснил он.

С этой точки зрения, в РСТ рекомендуют использовать визу только в той стране, которая ее выдала.

«Более того, мы знаем, что при повторной подаче на шенгенскую визу происходит, в том числе, выборочный контроль использования предыдущей визы. То есть, если человек получил визу в одну страну, а въезжал в другую страну, или, например, использовал визу не по назначению страны, это может послужить в будущем причиной для дополнительных вопросов, включая возможный отказ в выдаче для последующего въезда», — добавил Горин.

В связи с этим эксперт напомнил, что в настоящий момент, несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения со странами Европы, продолжает действовать правило первого въезда, которое необходимо соблюдать.

«Здесь также нужно учитывать, что для проверки документов, которые подаются, документы должны соответствовать целям поездки, должны быть достоверны — это будет служить большей гарантией отсутствия каких-либо вопросов», — сказал вице-президент РСТ.

Помимо этого, важно помнить о наличии такой специфической категории виз, как национальные визы, которые дают возможность въехать в конкретную страну, отметил он. Если же у соискателя есть многоразовая виза, которая была правильно использована для первого путешествия в ту страну, которую планировал посетить ее владелец, то в последующем он сможет перемещаться между открытыми для туризма странами Шенгенского соглашения на срок действия документа.

«Единственный, наверное, вопрос с визами — это большой спрос на поездки в Европу с различными целями, не только туристическими. По итогам прошлого года мы знаем, что виз было выдано больше на 10%, а количество отказов — 7,5%, что, кстати, меньше, чем средний показатель. Средний показатель по отказам по миру в шенгенской визе — 15%. Гражданам России отказывают в 7,5% случаев — это выше, чем было в 2019 году, тогда процент отказов был полтора процента», — сказал Горин.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о зачастую «не совсем ответственном» отношении к предоставлению информации со стороны заявителей.

«Конечно, нужно визу запрашивать именно в соответствии с целями поездки. Не стоит забывать, что есть еще учебные визы, есть рабочие визы, есть виза на жительство, есть ПМЖ, есть гуманитарные визы с целью оказания медицинских услуг, поэтому виза должна соответствовать целям поездки», — пояснил эксперт.

Возвращаясь к теме ограничений, вице-президент РСТ напомнил, что действующие исключения существуют с 2022 года, и новые правила поездок были публично доведены до путешественников через различные информационные ресурсы.

«Надо понимать, что выдача визы, в любом случае — это документ. И если путешественник нарушает какие-либо правила, то каждая в отдельности страна может принять решение об отказе въезда, даже при наличии визы. Такие ситуации тоже были. Поэтому основа — знать правила и не нарушать их», — заключил он.