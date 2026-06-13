Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Ингушетии 54-летнего Хасана Альтемирова — участника боевого крыла религиозной группы (вирда) последователей Батал-Хаджи Белхороева*. Следствие считает Альтемирова пособником террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, в 2025 году Альтемиров по указанию лидеров вирда обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев*. Среди них — Батыр Кулаев**, который ранее вместе с сообщниками снабдил переделанным в боевое оружием террористов, устроивших расстрел в «Крокус Сити Холле». Используя паспорт, полученный от Альтемирова, Кулаев скрылся за границей и до сих пор находится в розыске. Альтемирову инкриминируется соучастие в руководстве террористическим сообществом (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).

Как следует из материалов уголовного дела, выходцы из Ингушетии Хусен Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев** достали пять охолощенных автоматов, переделали их в боевые и добыли 1881 патрон калибра 7,62 мм. Оружие было спрятано в Ингушетии, а затем переправлено в столичный регион. 22 марта 2024 года четверо исполнителей — граждане Таджикистана — с этим оружием расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли зал. Погибли 147 человек, еще трое пропали без вести, пострадали 336, ущерб составил 5,7 млрд рублей. По итогам суда 15 из 19 подсудимых, включая «оружейников» Медова и Аушева, получили пожизненные сроки.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах уточнил, что изначально Альтемиров попался на незаконном хранении гранаты, после чего была установлена его связь с террористами. Сейчас его проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям.

Задержание Альтемирова — очередной эпизод в серии дел, связывающих баталхаджинцев* с крупнейшими терактами в России последних лет. Как отмечают в следственных органах, члены вирда причастны не только к «Крокусу», но и к подготовке убийства начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова, взорванного у подъезда своего дома в Москве в декабре 2024 года. Как ранее подробно рассказывал RTVI, следствие считает заказчиком обоих терактов украинские спецслужбы, а посредником по вербовке «спящих» членов секты — скрывающегося на Украине правнука основателя вирда Ильяса Белхароева, против которого в России возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и контрабанде оружия.

Вирд Батал-Хаджи Белхороева* был признан террористической организацией и запрещен решением Южного окружного военного суда 28 ноября 2022 года. По данным следствия, боевое крыло секты на протяжении лет было связано с терроризмом: баталхаджинцам* вменяют участие в нападении на Ингушетию в 2005 году, подрыве «Невского экспресса» в 2007-м, а также поставки оружия из Таиланда через международную контрабандную сеть.

* террористическая организация, запрещена на территории РФ

** внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов