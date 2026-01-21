Второй Западный окружной военный суд 21 января огласил приговор четверым обвиняемым в теракте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Непосредственный исполнитель теракта, гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов получил пожизненный срок, остальные три фигуранта — от 18 до 25 лет лишения свободы, передает корреспондент RTVI из зала суда.

Суд начал оглашение приговора в 15:45. На зачитывание резолютивной части у тройки судей ушло не больше получаса. Подсудимые слушали приговор молча, стоя в судебном аквариуме, изредка поднимая глаза на судью и на немногочисленных людей, посетивших заседание.

Подсудимый Курбонов накинул на голову капюшон. Сафарян был в медицинской маске. Точиев и Падиев держали лица открытыми. У всех подсудимых руки за спиной были скованы наручниками.

Суд признал всех четверых — виновными. Согласно приговору, Курбонову, который установил и привел в действие бомбу, был назначен пожизненный срок.

«С отбытием первой части наказания 10 лет в тюрьме, а остальной в колонии особого режима со штрафом 1 млн рублей», — объявил суд.

Роберт Сафарян, который, по версии обвинения, осенью 2024 года получил из Польши посылку с компонентами взрывчатки и инструментами для сборки СВУ и отвез ее в условленное место, — 25 лет и штрафом 700 тысяч рублей.

Ингуши Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которые, как установил суд, организовали для Курбонова укрытие, получили 22 года и 18 лет соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил иски родственников погибших, составившие в общей сложности свыше 16 миллионов рублей. Адвокаты обвиняемых заявили RTVI, что намерены обжаловать приговор.

Генерал Игорь Кириллов был убит 17 декабря 2024 года возле своего дома на Рязанском проспекте в Москве. В теракте вместе с генералом погиб и его адъютант майор Илья Поликарпов. Для убийства террористы использовали СВУ, размещенное на электросамокате, припаркованном рядом с подъездом. Взрывчатка была приведена в действие дистанционно, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда. А трансляция теракта велась из автомобиля каршеринга, находящегося неподалеку, в онлайн режиме в город Днепр.

19 декабря силовики задержали непосредственного исполнителя — гражданина Узбекистана Ахмада Курбонова. Он скрывался на съемной квартире в деревне Черное городского округа Балашиха. Организаторы теракта связались с ним через мессенджер и предложили поехать «на заработки» в Россию. Курбонов получил от куратора деньги на покупку самоката, на котором он должен был следить за Кирилловым. А затем Курбонову предложили его убить, пообещав за это 100 тысяч долларов и проживание в одной из стран Евросоюза.

Когда Курбонов согласился, он получил координаты тайника с бомбой. Туда ее доставил курьер и отец пятерых детей Роберт Сафарян. На следствии и в суде он утверждал, что не знал, что в коробке, которую его просили доставить и якобы выполнял свою обычную работу. В коробке, между тем, оказалась музыкальная коробка с компонентами взрывчатого вещества, а также инструменты для сборки бомбы. Впоследствии расследование показало, что Курбонов собирал СВУ самостоятельно, предварительно пройдя соответствующую подготовку. Бомб он начинил стальными шариками.

После совершения теракта, Курбонов скрылся. Обеспечить ему жилье для того чтобы отсидеться, прежде чем покинуть страну, должны были Точиев и Падиев. Получив деньги от кураторов, они сняли на них жилье в Подмосковье. Оба последних в суде и последнем слове настаивали на своей непричастности к преступлению, утверждая, что о подготовке теракта ничего не знали, Адвокаты Точиева и Падиева просили их оправдать.

Добавим, что за организацией теракта, как также установило следствие, стояли украинские спецслужбы. Кроме того, в деле имеется еще один фигурант — украинец Андрей Гедзик. Ему заочно предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, контрабанде взрывчатки и соучастии в теракте. Гедзик находится в международном розыске.