Тайваньская армия провела комплексные учения на западном побережье острова, отрабатывая отражение китайского десанта. Главным событием стало боевое применение американских ракетных комплексов HIMARS — наиболее дальнобойного оружия в нынешнем арсенале острова.

Тайваньские вооруженные силы провели учения на участке западного побережья протяженностью около 20 километров в районе Тайчжуна. Огонь одновременно велся с восьми позиций: ракетные системы, гаубицы и противотанковые ракеты создавали «зону поражения» для отсечения амфибийного десанта.

Западное побережье Тайваня, обращенное напрямую к материковому Китаю через Тайваньский пролив, считается наиболее вероятным направлением возможной высадки. Именно поэтому учения на этом участке имеют особое стратегическое значение.

В ходе маневров 9 июня были задействованы отечественные ракетные системы залпового огня Thunderbolt-2000 на колесном шасси, а также американские самоходные гаубицы Paladin, противотанковые ракеты и минометы. Командир артиллерийского подразделения Ун И-мин рассказал изданию Reuters, что войска занимали позиции не за неделю, а за один день — в условиях, приближенных к реальным боевым.

HIMARS в сруктуре тайваньской армии

Центральным событием учений стали боевые стрельбы американских ракетных комплексов M142 HIMARS, прошедшие 10 июня. Как сообщает информационное агентство TaiwanPlus, армия выпустила 32 ракеты (четыре из которых не запустились) и продемонстрировала высокую мобильность системы: после каждого залпа HIMARS перемещался на новую огневую позицию менее чем за три минуты.

Комплекс HIMARS производства Lockheed Martin способен поражать цели на дальности от 30 до 300 километров. Согласно USNI News, в перспективе система получит ракеты, способные поражать движущиеся морские цели на расстоянии до 1000 километров. В национальном докладе об обороне Тайваня за 2025 год HIMARS назван ключевым средством для «нанесения дальних ударов по силам противника и высокоценным целям».

Тайвань намерен сформировать парк из 111 единиц HIMARS. Первая партия поступила в войска в мае 2025 года, заказ на 82 дополнительных комплекса был объявлен осенью того же года. Ряд тайваньских СМИ сообщает о планах передового базирования HIMARS на островах вблизи материкового Китая.

Нынешние учения вписываются в масштабную реформу тайваньских вооруженных сил. По информации USNI News, на прошлой неделе были также проведены стрельбы американскими барражирующими боеприпасами производства Anduril по морским целям. Все это — часть стратегии срыва потенциальной китайской амфибийной операции с применением высокоточного оружия дальнего действия.