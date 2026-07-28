В Екатеринбурге расследуют избиение 67-летнего ученого РАН Никиты Зезина, которое произошло 13 июля и, как подозревают родные и друзья, повлекло его смерть от инфаркта через девять дней. Об этом сообщают E1.RU, 66.ru и URA.RU. Возбуждено уголовное дело, проверку ведут МВД и Следственный комитет, доклад затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

О «циничном убийстве выдающегося ученого» написал во «ВКонтакте» 27 июля депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его версии, 13 июля директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» (УрФАНИЦ) Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали поля. Там они наткнулись на детей 8-10 лет, которые катались по посевам на квадроциклах и застряли в грязи.

По рассказу Вегнера, ученые попросили у детей телефон, позвонили и договорились, что отвезут их на своем УАЗе до института, где передадут родителям. Около 18:00 на место встречи подъехали четыре «джипа», из которых вышли «спортивного вида» мужчины.

«Один представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом <…> и весело покрикивали в восторге от действия озверевшего папаши», — написал депутат.

По его словам, когда Зезин практически потерял сознание, мужчины принялись избивать его заместителя, который является ветераном афганской войны, и плевали ему в лицо.

Вегнер считает, что сердце Зезина не выдержало произошедшего. Его похоронили 27 июля. Депутат добавил, что обратился к Бастрыкину с просьбой провести расследование.

Уральские издания уточняют, что Зезин умер 22 июля. Вегнер в беседе с E1.RU сообщил, что нападавших было двое, остальные наблюдали со стороны. Ученый попал в больницу, где ему зафиксировали побои, и написал заявление в полицию. Но дело начали расследовать «ни шатко ни валко», отметил Вегнер.

Депутат утверждает, что до нападения у Зезина не было серьезных проблем со здоровьем. По его мнению, у ученого отказало сердце после ударов по голове и на фоне психологического потрясения.

«Я считаю, что его убили. <…> Инфаркт был последствием, прямая причинно-следственная связь. Человека избили. Конечно, он переживал и близко к сердцу это принял», — сказал Вегнер в разговоре с E1.RU.

URA.RU пишет, что Зезин и Шанин были поражены, обнаружив в поле «далеко за городом» малолетних детей на квадроциклах одних без взрослых. Они решили отвезти их в город, «желая помочь».

Избиение, которое произошло позднее возле института, частично попало на камеру наблюдения. Однако основные действия мужчин остались за кадром, отмечает URA.RU. После расправы нападавшие вместе с детьми уехали с места событий.

Сын ученого Кирилл Зезин также считает, что смерть отца связана с побоями. Он отметил, что нападение произошло накануне церемонии вручения наград выдающимся уральцам. Согласно сайту УрФАНИЦ, 14 июля Никита Зезин получил от главы региона знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

«Он еще делал операцию на ноге, а ему по ней сильно пнули. И на следующий день он хромой пошел к губернатору Денису Паслеру на награждение», — рассказал сын.

Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых сообщил E1.RU, что личности всех участников конфликта установлены, проводятся их опросы. Он не исключил, что может быть применен полиграф. На данном этапе делать какие-либо выводы преждевременно, добавил Горелых.

По данным телеграм-канала «База», предполагаемые нападавшие подали на Зезина встречное заявление, в котором утверждается, что ученый вместе с помощником похитил детей и избивал их.