В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком, вызванным сильными дождями. Из-за разлива местной реки в дома поступает вода с ужасным запахом, тюменцы жалуются президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Подробности ― в материале RTVI.

До введения режима ЧС в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, пояснил в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, обильные осадки вызвали «рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали».

Жители, дома которых попадают в зону чрезвычайной ситуации (адреса указаны в постановлении), получат единовременные выплаты в размере 15,7 тыс. рублей. В случае полной утраты имущества предусмотрена компенсация в размере 156 тыс. рублей, частичной ― 78 тыс. рублей, сообщил губернатор.

Уровень воды в реке Туре на утро 28 июля составил 877 см и продолжает расти. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило, что в ближайшие дни вода может подняться до 910 см.

Запах фекалий и мертвая рыба

Жители Тюмени жалуются на резкое ухудшение качества водопроводной и речной воды из-за паводка. Вода из-под крана пахнет фекалиями, вызывает зуд и воспаления, а в реке массово гибнет рыба, пишут СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей.

«Мне страшно мыться в том, что идет из-под крана! Вчера решила постирать, открываю стиральную машинку, а из барабана пахнет тухлыми водорослями», — приводит слова одной из тюменок портал 72.ru.

По словам другого жителя, от воды в его квартире на улице Республики исходит «невыносимая вонища», при этом в квартире на соседней Одесской улице «вообще вода не пахнет».

В чатах тюменцы пишут о возникших проблемах со здоровьем и связывают это с плохой водой, передает URA.RU. В частности, они жалуются на воспаления глаз, зуд, сыпь и прыщи, а также на признаки отравления.

Некоторые жители Тюмени говорят, что «такого ужасного состояния воды никогда не было». Обычные водяные фильтры, по их словам, не справляются с загрязнениями, бытовая техника выходит из строя.

На прошлой неделе Роспотребнадзор ввел гиперхлорирование воды и посоветовал тюменцам покупать воду в бутылках либо кипятить ее в открытой емкости перед употреблением. После этого спрос на питьевую воду в местных торговых сетях резко вырос.

28 июля глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что по показателям безопасности качество воды в Тюмени соответствует требованиям. В связи с этим ни ограничивать, ни прекращать подачу воды в дома, так же как и переходить на привозную воду, не планируется.

Отвечая во «ВКонтакте» на сообщения пользователей о запахе фекалий в Тюмени, ведомство пояснило, что из-за паводка произошел «смыв большого количества почвенного гумуса в водосборной площади в реку».

Неприятный запах в городе также стоит из-за гибели рыбы в Туре, вызванной острым дефицитом кислорода в связи с сильным паводком.

Обращения к Путину и Бастрыкину

Незадолго до того, как в Тюмени ввели режим ЧС, горожане обратились с петицией к президенту России Владимиру Путину, губернатору Моору, генпрокурору Александру Гуцану и главе Роспотребнадзора Анне Поповой из-за ситуации с водой. На момент публикации материала петиция собрала 6 тыс. подписей.

Авторы обращения охарактеризовали происходящее как «очевидную катастрофу». Воду из-под крана они назвали «токсичной жижей» и пожаловались на отказ властей обеспечить жителей чистой питьевой водой.

Подписанты потребовали провести открытый независимый лабораторный анализ воды и опубликовать результаты в реальном времени, пересчитать плату за коммунальные услуги, а также построить в Тюмени современный подземный водозабор и больше не снабжать город водой из Туры.

Одна из жительниц Тюмени записала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить воду в городе на пригодность.

Женщина отметила, что вода из-под крана «нереально воняет», мыться ею и использовать в быту невозможно. А после употребления воды из водомата у тюменки, по ее словам, появились «дикие боли в кишечнике».

СК отреагировал на обращение, возбудив уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Глава ведомства потребовал от руководства СК по Тюменской области отчитаться о ходе расследования.