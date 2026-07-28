Динозавров и другие организмы после удара метеорита 66 млн лет назад убила невыносимая жара и глобальные лесные пожары. К такому выводу пришли ученые, проанализировав объемы выброшенной при ударе пыли, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Удар огромного метеорита, ставший причиной вымирания динозавров и большей части других живых организмов на Земле, привлекает внимание ученых, пытающихся узнать новые детали этой глобальной катастрофы. Совсем недавно ученым удалось окончательно определиться с типом астероида, врезавшегося в Землю 66 млн лет назад.

Несмотря на большие успехи в области геологии, палеонтологии и других наук, ученым до сих пор непонятны другие детали, например, какие именно факторы и как быстро стали непосредственной причиной гибели организмов. На роль таких факторов предлагались ударная волна, пыль, жара, глобальные пожары и даже затянувшееся похолодание.

В новом исследовании ученые под руководством Брендана Джонсона из Университета Пердью (США) оценили объем пыли, выброшенной в небо при ударе. Также они вычислили, как эта пыль сказалась на способности атмосферы планеты удерживать излишки тепла.

Важным фактором нагрева поверхности после удара было выпадение расплавленных частиц, так называемых сферул, выброшенных вверх после удара. Расчеты показали, что под мощным пылевым покровом у поверхности Земли выделилось в 3,5 раза больше тепла, чем выделилось бы без пыли. Этого было достаточно, чтобы убить животных и спровоцировать глобальные лесные пожары.

Эти пожары, которые имели глобальный характер, и стали основной причиной вымирания большинства животных, уверены ученые. Спастись и выжить удалось лишь тем из них, кто мог зарываться в землю.

«Благодаря этим облакам мелкой пыли, покрывшей атмосферу, тепловая энергия не могла рассеяться в космос, — пояснил Джонсон. — И единственное место, куда могло проникнуть это тепло, была поверхность Земли. Без этой пыли динозаврам пришлось бы несладко. Некоторые из них погибли бы, но этого тепла было недостаточно для возникновения больших пожаров. При наличии этой пыли животные мелового периода получили в 17 раз больше теплового воздействия, которое на 100% смертельно для человека. Его хватило, чтобы поджигать траву, сосновые иголки, лишайники и, возможно, непосредственно поджигать деревья».

По словам специалиста, описанные условия могли напоминать параметры атмосферы на Венере, но в действительности были еще хуже.

«Вероятно, это было больше похоже на ад, чем на Венеру, — пояснил он. — Облака блокировали дневной свет любым животным, которые, подобно людям, не видят в инфракрасном диапазоне, и поверхность земли выглядела черной. Вы могли бы видеть лишь красноватое сияние от лесных пожаров. Но в любом случае видеть это было уже некому, кроме тех животных, которые смогли зарыться, уплыть или найти другое укрытие и спастись».