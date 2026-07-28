Варшава заявила, что категорически отвергает «спекуляции» президента РФ Владимира Путина о том, что Польша якобы нацелена на территориальный раздел западной Украины. Так в МИД страны прокомментировали слова российского лидера на встрече с военнослужащими флота в Петербурге 26 июля.

Польское ведомство назвало утверждения Путина «ложными и совершенно безосновательными».

«Заявления Москвы о предполагаемых планах аннексии западных украинских территорий, в том числе со стороны Польши, представляют собой грубую попытку дезинформации и постоянный элемент информационной войны», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши подчеркнули, что республика «полностью признает, уважает и последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее юридически установленных, международно признанных границ». Это относится и к договору между Украиной и РФ о государственной границе от 2003 года, указали в министерстве.

На сайте российского МИД этот договор, подписанный в Киеве 28 января 2003 года президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой, обозначен как «действующий». Однако приложения к документу, где описано прохождение границы и она изображена сплошной линией, отсутствуют. Также они не прикреплены к основному тексту на сайте Кремля. В 2010 году стороны подписали соглашение о демаркации границы, установленной договором 2003 года. На сайте МИД указано, что документ «действует». В сентябре 2022 года в Кремле были подписаны договоры о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В октябре того же года Путин подписал законы, которые официально утвердили эти территории в качестве регионов РФ.

Пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр написал в X, что «ложные предположения» Владимира Путина по поводу раздела Украины с участием Польши являются «циничной попыткой разжечь вражду между союзниками».

Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ заявил, что земли, которые сегодня называют западной Украиной, ей «подарил» советский вождь Иосиф Сталин, но сделал это «в рамках единого государства».

«Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но всё исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины — это Россия», — продолжил президент.

Комментариев со стороны Венгрии и Румынии на момент выхода этого материала не было.