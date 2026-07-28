Решений о поддержке Wildberries со стороны государства пока не принималось, сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили об обсуждении помощи как самой Wildberries, так и пострадавшим продавцам.

«Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принято», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что Wildberries «достаточно беспрецедентно заявила о решении такую помощь оказывать селлерам и тем, кто имел свои товары на складах», хотя «де-юре такого обязательства у компании не было». Это «заслуживает очень высокой оценки», добавил Песков.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не рассматривает меры поддержки страховых компаний на фоне ударов ВСУ по складам Wildberries и роста страховых выплат.

В свою очередь, в ВТБ готовы рассмотреть различные формы кредитной поддержки группы Wildberries-Russ (RWB), если такой запрос поступит, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов 28 июля.

В мае ВТБ и RWB объявили о стратегическом партнерстве. Первым шагом была заявлена покупка банком 5-процентной доли в дочернем банке группы с потенциальной возможностью увеличения владения.

Атаки на склады Wildberries

С середины июля в результате атак украинских беспилотников пострадали несколько логистических объектов Wildberries в разных регионах России. В ночь на 18 июля БПЛА ударили по складам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. 22 июля атаке беспилотников подверглись объекты компании в Краснодаре и Невиномысске Ставропольского края. 24 июля были атакованы логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали.

Также Wildberries стала объявлять о временной приостановке работы своих объектов в регионах, которые подвергаются налетам БПЛА.

После серии атак на склады WB Татьяна Ким сообщила о начале выплат продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены. Как утверждается, первыми их должны получить 88 тыс. «наименее защищенных предпринимателей».

Некоторые продавцы, получившие компенсации, пожаловались, что их суммы оказались в разы меньше себестоимости товаров. После этого в пресс-службе RWB сообщили, что выплаты будут производиться поэтапно, их разделят на несколько платежей. Сумма компенсации рассчитывается исходя из остатков товара на момент происшествия и его стоимости, «как если бы товар был продан селлером».

Комментируя атаки ВСУ на объекты Wildberries, депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил RTVI, что владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов. По его словам, это надо делать «срочно и повсеместно».