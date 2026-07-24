Силы ПВО ночью 24 июля сбили 571 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Атаке подверглись склады Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе, а также предприятие в Кирове. Подробности — в материале RTVI.

Новые удары по складам Wildberries

Беспилотную опасность в Ленинградской области объявили около 01:40 мск. Позже об угрозе БПЛА предупредили жителей Санкт-Петербурга. Аэропорт Пулково вводил ограничения на полеты, десятки рейсов были задержаны.

Утром в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в ходе атаки дронов «удар пришелся» на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили 59 беспилотников. По его словам, атаке подвергся склад Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района региона. В результате три человека пострадали, их госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении главы региона.

Как уточнил Дрозденко, еще один беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, где произошло обрушение конструкций. Пострадавших нет.

На фоне атаки объединенная компания Wildberries & Russ объявила о временной приостановке работы двух логистических комплексов в Петербурге — в Шушарах и Уткиной Заводи.

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаку на логистические комплексы компании в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе, где в ночь на пятницу эвакуировали сотрудников «по требованиям безопасности». По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить. На всех складах была проведена оперативная эвакуация, по предварительным данным, пострадавших нет, отметила Ким.

«Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке», — говорится в сообщении.

Логистический комплекс Wildberries в Уткиной Заводи обрабатывает только крупногабаритные товары, его площадь составляет 18 тыс. кв. м. Склад маркетплейса в Шушарах принимает мало- и среднегабаритные товары. Его площадь составляет 106 тыс. кв. м. В 2024 году этот склад пережил крупный пожар. Тогда территория комплекса площадью 70 тыс. кв м полностью выгорела, а компания выплатила продавцам компенсации на 35 млрд рублей. Склад возобновил работу летом 2025-го. У Wildberries в Ленобласти есть еще один логистический комплекс, он расположен в поселке Красный бор в Тосненском районе; этой весной была введена вторая очередь, что увеличило его площадь до 154 тыс. кв. м.

Портал 47news со ссылкой на экстренные службы сообщает, что площадь возгорания в деревне Новосаратовка составляет более 50 тыс. кв. м. Очевидцы сообщают о столбе дыма в районе ЧП. «Осторожно» Движение по Московскому шоссе в районе Шушар было временно перекрыто.

Глава администрации Всеволожского муниципального района Андрей Воропаев заявил 47news, что на территорию никого не допускают и что «никакой химии» там не было. Он также сообщил, что один из беспилотников упал на здание старой неэксплуатируемой больницы, в которой никого не было. «Там только голые стены», — отметил Воропаев.

К тушению склада в Уткиной Заводи привлекли авиацию, на месте возгорания летают пожарные вертолеты, сообщает «Осторожно, Петербург».

По факту ночной атаки на гражданские объекты в Ленобласти Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве отметили, что в результате атаки есть пострадавшие, не уточнив их число.

ВСУ дронами ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях 18 июля, в Краснодарском и Ставропольском краях — 22 июля. Несколько человек погибли, десятки пострадали. 22 июля основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о начале выплат продавцам, чьи товары оказались повреждены или уничтожены после атак. Как утверждается, первыми их должны получить 88 тыс. «наименее защищенных предпринимателей».

Атака на Киров и Тверь

Утром 24 июля ракетной атаке подверглось предприятие в Кирове, есть пострадавшие, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, раненым оказывают необходимую помощь, на месте работают оперативные службы.

Кроме того, ночью в Твери в результате атаки БПЛА загорелось административное здание логистического центра в поселке Элеватор, сообщил глава Тверской области Виталий Королев. По его словам, огонь потушили, пострадавших среди населения и сотрудников предприятия нет.