Склад маркетплейса Wildberries горит в Санкт-Петербурге, люди эвакуированы. Огонь охватил уже 50 тыс. кв. метров, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, сообщили в МЧС

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении МЧС. Пожару присвоен наивысший, пятый ранг сложности. К ликвидации огня привлечено около 270 человек и 57 единиц техники.

В Wildberries заявили, что людей со склада эвакуировали. Судя по кадрам, появившимся в телеграм-каналах, сотрудники самостоятельно вытаскивали из здания шкафчики с личными вещами. Компания пообещала, что продавцы, чей товар сгорит на складе, получат компенсацию.

«На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. Со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие. Масштаб ущерба уточняется», — сообщила компания. Источник РБК в МЧС сообщил, что в качестве предварительной версии причин возгорания рассматривается поджог.

По информации телеграм-канала «База», возгорание началось на 7-м этаже склада с одеждой, сигнализация включилась около 04;20 мск, но поскольку за последние дни она несколько раз срабатывала ложно, сотрудники не придали этому значения и начали эвакуироваться намного позже. Baza утверждает, что некоторые выпрыгивали из окон, поскольку на выходе возникла давка.