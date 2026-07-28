Случай заражения бубонной чумой в Монголии не влечет повышенного риска распространения заболевания в прилегающих к стране регионах России. Об этом заявила в разговоре с «Абзацем» врач-инфекционист Елена Мескина.

«Следует понимать, что Монголия — немаленькая страна. Местным и нашим специалистам нужно четко оценить, в каком месте возник очаг», — сказала Мескина.

Она отметила, что речь может идти лишь об эпизодическом очаге возникновения инфекции.

Санитарно-эпидемиологические станции в близлежащих регионах занимаются регулярным изучением и отслеживанием обстановки, отметила Мескина. Учитывая, что инфицирование произошло при разделке туши сурка, проводятся обследования грызунов для мониторинга вероятности заражения и своевременного выявления возбудителей и переносчиков инфекций благодаря действующим протоколам.

«Видится, что ситуация с инфицированием человека чумой в Монголии не рисковая с точки [зрения] заноса [в Россию]. Если бы опасения были, существуют условия, при которых вводятся ограничительные мероприятия», — добавила собеседница «Абзаца».

Говоря о том, как уменьшить вероятность заражения бубонной чумой практически до нуля, Мескина порекомендовала воздерживаться от контакта с дикими грызунами и не посещать территории, где есть признаки их массовой смертности. Помимо этого, врач посоветовала временно отказаться от посещения регионов Монголии, где было зафиксировано заражение.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что 20 июля в Монголии был зарегистрирован случай бубонной чумы у местного жителя, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка. В ведомстве уточнили, что в России санитарно-эпидемиологическая обстановка по чуме стабильна, случаи заболевания не зарегистрированы, последние из них были зафиксированы более десяти лет назад.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в России расположены 11 природных очагов чумы, семь из них трансграничные. Они располагаются на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В 2025 году в трех очагах были зарегистрированы локальные эпидемии чумы среди животных.