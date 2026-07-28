В Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры прошли в закрытом для журналистов формате, пресс-конференция по их итогам не проводилась. Встреча продлилась около часа, украинского лидера завели в Белый дом через боковой вход. Подробности — в материале RTVI.

Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей». По словам украинского президента, на переговорах поднимался вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также обсуждались «некоторые другие идеи». Кроме того, стороны «говорили о дипломатии».

«Важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшего взаимодействия. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку», — говорится в сообщении Зеленского в его телеграм-канале.

Он также сообщил, что в ходе общения с Трампом выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма*, назвав его «настоящим другом Украины».

После общения с американским лидером Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом Финляндии Александром Стуббом. В свою очередь, Трамп провел в Овальном кабинете еще одну встречу — с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Переговоры с Зеленским и Нетаньяху прошли в «позитивной и продуктивной атмосфере», сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X.

Как ожидается, Зеленский примет участие в церемонии прощания с Линдси Грэмом*, а также обсудит законопроект об ужесточении антироссийских санкций с членами американского сената.

По данным Bloomberg, сенаторы от обеих партий США достигли соглашения по законопроекту об «адских санкциях» против России, соавтором которого выступал Грэм*. Это означает, что законодатели согласовали итоговый текст документа, согласовав все формулировки и условия. Процедурное голосование по законопроекту назначено на вечер вторника, 28 июля.

Законопроект об «адских санкциях» дает президенту США право вводить дополнительные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также против пяти стран, которые, по мнению авторов инициативы, наиболее активно помогают России обходить энергетические ограничения. Кроме того, документ предусматривает возможность установить пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США. В последнюю редакцию проекта добавили ограничение, согласно которому новые полномочия президента по введению пошлин будут действовать пять лет. Законопроект также продлевает до 2031 года закон о санкциях против Ирана, принятый в 1996-м. Документ также предусматривает введение вторичных санкций против иностранных компаний, ведущих бизнес с республикой.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов