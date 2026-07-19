Республиканцам следует «добавить Иран» в законопроект о санкциях против России, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм*, заявил президент США Дональд Трамп.

«Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно этого хотел Линдси, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!», — написал он в соцсети Truth Social.

Законопроект об «адских» санкциях против России активно продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм*, умерший 11 июля. Незадолго до смерти он посетил Киев и объявил, что Белый дом после долгого сопротивления согласился поддержать инициативу.

Сам Трамп заявлял, что законопроект о новых антироссийских санкциях будет принят «с большой вероятностью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «внимательно слушают, фиксируют и анализируют заявления» властей США на тему санкционных ограничений.

По данным американских СМИ, в законопроекте речь идет, среди прочего, о введении торговых пошлин в размере до 100% для крупнейших покупателей российской нефти ― Китая, Индии, Словакии, Венгрии и Азербайджана.

Как писала The New York Times, Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против РФ только при условии, что у него будет единоличное право приостанавливать или отменять ограничения.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов