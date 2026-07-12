Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм умер вечером в субботу, 12 июля, в возрасте 71 года в результате непродолжительной болезни, сообщил его офис в соцсети X.

«Семья сенатора Грэма просит помянуть его в молитвах и не беспокоить ее в этот невероятно тяжелый момент», — сказано в заявлении.

Как передает NBC News со ссылкой на полицию, сотрудники скорой помощи прибыли в дом Грэма на вызов о сердечном приступе, медики вынесли его на носилках. На месте также находились полицейские и пожарные автомобили.

Сенатор недавно вернулся из поездки в Киев, где в пятницу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп, комментируя смерть Грэма в соцсети Truth Social, назвал его «одним из величайших людей и сенаторов».

«Он всегда работал и был настоящим патриотом Америки. Нам будет очень не хватать Линдси! <…> Очень печально!» — говорится в сообщении.

Линдси Грэм занял пост сенатора от штата Южная Каролина в 2003 году. Он выдвигал свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах 2016 года, но снялся на этапе предвыборной гонки. Тогда Грэм был в числе критиков Трампа, но в результате стал одним из его главных сторонников.

В 2025 году, когда тот вернулся в Белый дом, стал председателем бюджетного комитета сената США.

Грэм был давним и последовательным критиком российских властей, он неоднократно призывал к усилению санкционных ограничений против России. Сенатор был одним из авторов законопроекта, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против Москвы, а также 500-процентных пошлин для стран, которые закупают нефть РФ. Согласно инициативе, такие меры можно будет принять, если президент США придет к выводу, что Россия не настроена всерьез добиваться урегулирования конфликта на Украине.

В январе Грэм утверждал, что Трамп дал «зеленый свет» его законопроекту. В пятницу сообщалось, что сенатор и три его коллеги договорились с администрацией американского лидера о дальнейшем продвижении документа в Конгрессе.

Кроме того, Грэм призывал признать Россию «спонсором терроризма». В то же время сам сенатор был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Среди прочего Грэм выступал за силовые действия в отношении Ирана.