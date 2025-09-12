В США предложили признать Россию и Беларусь спонсорами терроризма, если те не вернут более 19 тыс. детей, которые, как утверждает Украина, были похищены за время боевых действий. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на законопроект, внесенный группой сенаторов от обеих партий 11 сентября.

С предложением нового давления на Россию выступили республиканцы Линдси Грэм и Кэти Бритт, а также демократы Ричард Блюменталь и Эми Клобушар. Как уточняет Axios, сейчас в списке государств, которых США считают спонсорами терроризма, четыре страны — Иран, КНДР, Сирия и Куба.

«Попасть в этот список трудно. Что ж, скажу я вам, Россия заслужила право быть в этом списке. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать действовать прямо сейчас», — заявил Грэм.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Грэма, часто делающего резкие выпады в адрес России, в реестр террористов и экстремистов. До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту его «русофобских высказываний», а МВД включило его в свою базу розыска. Позднее Грэма переобъявили в розыск в России после возбуждения против него нового уголовного дела.

Предложение сенаторов республиканец охарактеризовал как попытку «создать еще один фронт» против России во главе с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что разработчики законопроекта, как и Киев, считают, что Россия вывезла из Украины более 19,5 тыс. детей, забрав их из семей.

«Какой ответ будет правильным? Сделайте что-нибудь с этим. Давайте всем миром поднимем задницы и добьемся, чтобы такое было признано неприемлемым», — цитирует Грэма Axios.

Одновременно Грэм старается заручиться поддержкой Белого дома в отношении отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который поддержали уже более 80 сенаторов. Он грозит «сокрушительными» экономическими ограничениями против Москвы, если Путин откажется от переговоров с Украиной. Также проект предусматривает введение пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть.

Грэм утверждает, что в ходе «хорошего разговора» с администрацией Трампа стороны смогли уладить большую часть разногласий. Он обещал поделиться новостями на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп до сих пор отказывался вводить прямые санкции против России. После инцидента в Польше, которая 10 сентября заявила о вторжении «огромного количества» российских дронов в воздушное пространство страны, допустил, что могла произойти «ошибка».

«Это могло быть ошибкой, но тем не менее, меня не радует все, что связано с этой ситуацией», — заявил Трамп журналистам (цитата по Bloomberg).

При этом он добавил, что Россию стоило бы осудить «даже за то, что она находится вблизи этой линии».

В МИД в Москве назвали безосновательными обвинения польских властей, сославшись на данные российского Минобороны, которые их опровергают.

Вывоз украинских детей: что говорят в России

В июне, когда состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, помощник президента Путина Владимир Мединский сообщил, что Украина передала список с 339 фамилиями детей, которых требует вернуть.

После третьего раунда стамбульских переговоров в июле Мединский заявил, что список из 339 фамилий проверен, часть детей уже вернулись на Украину, по остальным продолжается работа, они тоже будут возвращены.

При этом, по словам помощника президента, большинство детей из списка никогда не находились в России, а еще 50 человек оказались совершеннолетними и были включены ошибочно.

Мединский отмечал, что на уровне ООН и ОБСЕ сначала говорилось о 1,5 млн якобы похищенных украинских детей, потом о 200 тыс., а затем список сократился до 20 тыс. Он указывал, что «списков не было, одни голые цифры». Когда же впервые получили список в июне, то в нем оказались не тысячи, а сотни имен.

В 2024 году более 160 украинских детей, которых считали увезенными в Россию, нашлись в Германии. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова тогда заявила, что обвинения в адрес Москвы о похищении детей являются намеренной дезинформацией. Она порекомендовала искать «потерянных» детей и в других странах, не только Евросоюза.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за «насильственный вывоз» украинских детей. Омбудсмен тогда прокомментировала, что в МУС считают преступлением и насильственным вывозом «эвакуацию детей» из-под обстрелов.

Путин летом 2023 года заявил, что тема с похищением украинских детей «раздута». Он признал, что «детей вывозили», но объяснил, что эти действия были направлены на спасение детей из зоны боевых действий.