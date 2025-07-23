Вечером 23 июля в стамбульском дворце Чираган состоялся третий с 2022 года раунд прямых российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию конфликта между двумя странами. Две предыдущие встречи 16 мая и 2 июня также прошли на турецкой территории. О чем в этот раз договорились стороны — в материале RTVI.

Российскую переговорную группу, как и в предыдущих раундах, продолжил возглавлять помощник президента России Владимир Мединский, состав участников делегации остался без изменений. С украинской стороны переговорный процесс по-прежнему курирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, состав переговорщиков также остался неизменным.

По данным «РБК-Украина» перед началом переговоров состоялась небольшая встреча с участием глав делегаций и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Последний позднее, открывая переговоры, выступил со вступительной речью, в которой отметил, что конечная цель контактов делегаций — прекращение огня. Он также заверил, что международное сообщество высоко оценивает результаты предыдущих двух раундов Киева и Москвы в Стамбуле.

«Те меморандумы, которыми стороны обменялись с точки зрения перспективы обеспечения мира и прекращения огня, имеют очень большое значение. Мы желаем, чтобы в ходе третьего раунда переговорного процесса стороны продемонстрировали консультации, сосредоточенные на результате, содержательный разговор», — отметил министр иностранных дел Турции.

Фидан также заявил, что Анкара продолжит посредническую деятельность в урегулировании российско-украинского конфликта, а также может внести свой вклад в обмен военнопленными между двумя странами. Вместе с тем глава турецкого внешнеполитического ведомства поблагодарил президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа за организацию переговоров. В этот раз их продолжительность составила около 40 минут.

О чем договорились стороны

Глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Киев предложил Москве провести встречу лидеров России и Украины Путина и Зеленского с участием американского и турецкого президентов Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана до конца августа.

«Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность»,— сказал он.

Умеров также сообщил, что достигнута договоренность об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, уточнил он, добавив, что российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодежи.

Кроме того, глава украинской делегации отметил, что Киев продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня, которое должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры.

Помощник президента России Владимир Мединский по итогам очередной встречи с украинской делегацией сообщил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены. Он уточнил, что Москва вернула Киеву более 7 тысяч тел и «получила обратно небольшое количество своих».

По словам главы российской делегации, украинской стороне было предложено сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн по политическим, гуманитарным, военным вопросам.

Кроме того, Москва предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий.

«Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких — по 24-48 часов — перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», — рассказал Мединский.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее 1200 военных. Помимо этого Россия предложила Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

Помимо этого помощник Путина рассказал, что российская и украинская делегации в ходе переговоров продолжительное время обсуждали свои позиции, зафиксированные в меморандумах, однако их подходы остаются крайне далекими друг от друга.

Согласно российскому меморандуму, прекращение боевых действий возможно при выполнении одного из двух условий: либо украинские войска должны быть выведены с территорий, вошедших в состав РФ, либо Киев обязан прекратить переброску войск, остановить мобилизацию и отказаться от иностранных военных поставок. Ключевыми требованиями Москвы являются закрепление нейтрального статуса Украины и международное признание новых российских регионов. В свою очередь, украинский документ настаивает на немедленном прекращении огня без каких-либо предварительных условий и проведении встречи на высшем уровне между лидерами двух стран. При этом Киев подчеркивает, что не намерен отказываться от права на вступление в военные альянсы.

Что касается списка из 339 украинских детей, переданного российской стороне, то его проверка полностью завершена — часть детей уже вернулась на Украину, а по остальным продолжается работа, и они будут возвращены, как только найдутся их родители, родственники или законные представители. При этом выяснилось, что большинство детей из этого списка никогда не находились в России, а около 50 фамилий оказались ошибочно включены, поскольку относятся к совершеннолетним лицам.

«Поэтому список этот все время сужается, но все равно по каждому имени мы работаем», — заверил Мединский.

Говоря о возможных прямых переговорах Путина и Зеленского, Мединский отметил, что необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию: встреча лидеров двух стран должна «поставить точку» в конфликте, а встреча ради встречи не имеют смысла.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая и завершился соглашением об обмене военнопленными по схеме «1000 на 1000», а также договоренностью о подготовке меморандумов с изложением позиций по урегулированию конфликта.

Второй раунд прошел 2 июня, также в Турции. В ходе него стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании и достигли договоренностей о возвращении тяжелораненых пленных и передаче тел погибших.