Один из ключевых союзников президента США Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что заручился поддержкой 72 законодателей для законопроекта, предусматривающего новые «сокрушительные» санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, речь идет о санкциях, которые США могут ввести в случае, если Россия не согласится начать мирные переговоры с Украиной.

В документе среди прочего заложены пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие «ключевые продукты». Кроме того, авторы проекта подготовили санкции, запрещающие гражданам США покупать российский суверенный долг.

Грэм назвал меры, предусмотренные законопроектом, «сокрушительными» для российской экономики. Проект санкций — это «инструмент в арсенале президента Трампа», отражающий позицию Сената, в соответствии с которой «главным плохим парнем является Россия», добавил сенатор.

По словам Грэма, российский президент Владимир Путин «совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом». Как считает республиканец, перед Путиным встает выбор между встречей с Трампом с последующим прекращением военного конфликта и «разгромом» экономики своей страны.

«Мне ясно — и, я думаю, это становится ясно президенту Трампу, — что русские играют в свои игры», — приводит The Wall Street Journal (WSJ) слова сенатора.

Линдси Грэм подготовил законопроект вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. Республиканец заявил, что у него достаточно поддержки в палате представителей, чтобы внести документ на рассмотрение и там.

В списке соавторов законопроекта числится более 60 сенаторов, пишет WSJ. В их числе лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и лидер демократов Чак Шумер.

26 апреля Трамп допустил, что Путин «не хочет прекращать» боевые действия на Украине. В связи с этим американский лидер пригрозил Москве вторичными санкциями. До этого Трамп заявил, что США выйдут из переговоров, если Россия или Украина будут «сильно усложнять ситуацию». В Белом доме также сообщали о растущем разочаровании американского президента в лидерах России и Украины.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта «сработают».

Москва считает западные санкции незаконными и настаивает на их отмене.