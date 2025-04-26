Президент США Дональд Трамп заявил, что против России могут ввести новые санкции. Об этом он сообщил после короткой встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на похоронах папы римского.

Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у его российского коллеги Владимира Путина не было причин «выпускать ракеты» по различным объектам на территории Украины в последние несколько дней.

«Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает мне, и что с ним нужно бороться по-другому, например, через “банковские” или “вторичные” санкции?» — предположил президент США.

Также республиканец вновь обвинил своего предшественника Джозефа Байдена в том, что тот допустил конфликт между Россией и Украиной, в очередной раз заявив, что если бы он был у власти, то этого бы не произошло.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась перед похоронами папы римского Франциска в Риме. Она длилась около 15 минут. Президент Украины назвал ее продуктивной, добавив, что они успели многое обсудить.

«Надеемся на результат из всех слов, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символичная встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Зеленский успел отдельно пообщаться с французским лидером Эммануэлем Макроном. Последний заявил, что разговор в Риме был «очень позитивным», утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.

Трамп после траурной церемонии улетел в США, после чего опубликовал свой пост, посвященный России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без всяких предварительных условий.

Ранее в интервью The Time сам Трамп заявил, что Крым «останется с Россией», поскольку был передан России Бараком Обамой, занимавшим пост президента США в 2014 году, и момент для обсуждения этого вопроса давно упущен. Он также усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО, поскольку именно этот вопрос, по его мнению, стал причиной вооруженного конфликта.

До этого на встрече с журналистами в Овальном кабинете Трамп заверял, что российская сторона готова к сделке, и теперь осталось договориться только с Украиной.