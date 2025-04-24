США и Россия достигли соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил американский глава Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию на своем YouTube канале вел Fox News.

«Я думаю, что Россия готова. <…> Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — пояснил Трамп.

Он признался, что рассчитывал на более легкое достижение договоренностей с президентом Украины. Однако пока что достичь соглашения «сложнее, но это нормально», подчеркнул Трамп.

«Я думаю, что мы договоримся с обоими. Надеюсь, что это получится. Вы знаете, что мы потратили много денег, но тут во многом речь о человечности», — пояснил американский лидер.

Трамп добавил, что у него нет фаворитов — он просто хочет, чтобы сделка по урегулированию конфликта на Украине была завершена. CNN отмечает, что президент США отказался отвечать на вопрос о том, будет ли предполагаемое соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной включать положение, обязывающее Киев признать Крым российским.

Возможная встреча Трампа и Путина

Как отмечает CNN, 25 апреля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может встретиться с Путиным. Ранее об этом сообщал Axios со ссылкой на источники.

Также о планах Уиткоффа вновь приехать в Россию рассказывал помощник президента России Юрий Ушаков 22 апреля. Позднее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль проинформирует о визите Уиткоффа по факту.

Дональд Трамп отметил, что его встреча Владимиром Путиным может состояться вскоре после визита президента США в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Отвечая на вопрос, встретится ли он с Путиным в Саудовской Аравии, американский лидер заявил: «Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы встретимся с ним вскоре после этого».