Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 25 апреля. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

О планах Уиткоффа вновь приехать в Россию сообщал помощник президента России Юрий Ушаков 22 апреля. Позднее эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль проинформирует о визите Уиткоффа по факту.

СМИ сообщали о намерениях Уиткоффа посетить Россию после завершения лондонских переговоров между представителями США, Украины и стран Европы. Однако, специальный посланник американского президента, а также госсекретарь США Марко Рубио не приняли участия во встрече в Лондоне. Причиной этому послужил отказ украинской стороны обсуждать территориальные аспекты на текущем этапе переговоров.

Последний на данный момент визит специального представителя американского президента в Россию состоялся 11 апреля. В ходе этой поездки он провел встречу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Согласно информации Кремля, основной темой для обсуждения стали различные аспекты урегулирования украинского кризиса, при этом другие детали переговоров не разглашались. Две предыдущие встречи Уиткоффа и Путина проходили в Москве 13 марта и 11 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине развивается медленно из-за сложного характера обсуждаемых вопросов.

В интервью изданию Le Point 23 апреля Песков рассказал, что Москва и Вашингтон сейчас работают над подготовкой к встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому проводятся подготовительные работы», — сказал Песков.

Он также заявил, что российский лидер и его американский коллега сходятся во мнении, что отказ от диалога по Украине является абсурдом. Он добавил, что лидеров двух держав также объединяет готовность решать даже самые сложные вопросы путем дискуссий.