Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился в Санкт-Петербурге со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Это их третья встреча после возобновления контактов с американской администрацией. Глава Белого дома в преддверии переговоров призвал Россию «начать действовать» для завершения конфликта на Украине. Подробности — в материале RTVI.

Самолет Уиткоффа приземлился утром 11 апреля в петербургском аэропорту Пулково. Сначала посланник Трампа встретился со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Подробностями встречи стороны не делились.

Предыдущий раз Уиткофф и Дмитриев виделись в Вашингтоне в начале апреля. Российский представитель тогда встретился и с госсекретарем США Марко Рубио. По данным СМИ, глава Госдепа передал через Дмитриева, что американская сторона ждет от Москвы «реального прогресса» в продвижении к миру на Украине. Рубио также заявил, что США не будут вести с Россией «бесконечные переговоры» и рассчитывают узнать «в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет».

После встречи с Дмитриевым Уиткофф посетил Исаакиевский собор и Большую хоральную синагогу, а также встретился с главным раввином Петербурга Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем общины Марком Грубаргом, которые вручили гостю мацу и кошерное вино. Визит состоялся в преддверии иудейского праздника Песаха, который в этом году продлится с 12 по 20 апреля.

Ближе к вечеру пресс-служба Кремля опубликовала видео рукопожатия Путина и Уиткоффа в президентской библиотеке. Журналист кремлевского пула Павел Зарубин отметил, что прошлые подобные встречи «всегда оставались за кадром».

«Первое рукопожатие — это совершенно нормальный показатель, все-таки они уже не в первый раз встречаются. Но сам процесс переговоров — это закрытый процесс», — сказал Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле сообщили, что темой обсуждений будут аспекты украинского урегулирования и возможная встреча лидеров России и США. «Встреча Путина с Уиткоффом является возможностью для РФ передать свои озабоченности Трампу», — сказал Песков.

Он добавил, что визит Уиткоффа не будет «судьбоносным», и ожидать прорывов не нужно.

«Продолжается работа, скрупулезная работа, идет обмен мнениями. Доводятся позиции друг друга друг до друга. <…> Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — сказал Песков.

Он допустил, что по итогам встречи возможен телефонный разговор Путина и Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала встречу в Петербурге «еще одним шагом в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению».

«Президент [Трамп] ясно дал понять, что он постоянно разочарован обеими сторонами этого конфликта», — сказала Ливитт.

Ожидается, что из России Уиткофф отправится в Оман на переговоры с министром иностранных дел Ирана по вопросу об иранской ядерной программе.

Уиткофф входил в американскую делегацию на переговорах с российскими представителями в Саудовской Аравии. В начале февраля спецпосланник Трампа прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене американца Марка Фогеля, осужденного по делу о контрабанде и хранении наркотиков. В середине марта Уиткофф на встрече с Путиным передал российской стороне «дополнительную информацию» по Украине, а Путин через него передал «информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», сообщал Кремль.

«Пора начать действовать»: Трамп в нетерпении

Издание Axios, анонсируя визит Уиткоффа в Петербург, сообщило со ссылкой на источник, что Трамп может ввести новые санкции против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто до конца апреля. Глава Белого дома «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса», говорится в публикации.

Трамп в день встречи Уиткоффа с Путиным опубликовал пост в соцсети Truth Social, призвав Россию «начать действовать» для урегулирования конфликта на Украине, в котором погибают «тысячи [людей] каждую неделю».

В последние недели американский президент выражал нетерпение относительно заключения мирной сделки. В конце марта он предположил, что Москва затягивает переговоры по этому вопросу, а также заявил, что «очень зол» на Путина из-за его слов о проведении выборов на Украине.

После ударов по Кривому Рогу Трамп сказал, что ему «не нравятся бомбардировки» по Украине и призвал прекратить их. В Кремле после этого подчеркнули, что российский президент поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но «до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов», которые «висят в воздухе».

Речь идет «о неподконтрольности киевского режима» и невозможности контролировать действия «экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев».

Встреча Уиткоффа и Путина проходит на фоне съезда союзников Украины в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии. На встрече 50 стран договорились выделить Киеву военную помощь в размере €21 млрд ($23,8 млрд). «Мы посылаем сигнал Путину, но мы также посылаем сообщение Украине: мы поддерживаем вас в борьбе и будем поддерживать вас в мире», — сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

США на встрече дистанционно представлял министр обороны Пит Хегсет. Его участие «означает, что США продолжают свою помощь в сфере безопасности и находятся рядом» с Украиной, завил глава Минобороны страны Рустем Умеров.