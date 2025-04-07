Президент России Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, но для этого следует решить «ряд вопросов», которые «висят в воздухе». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал», — отметил он.

По словам Пескова, речь идет «о неподконтрольности киевского режима, о невозможности киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев».

«Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня», — отметил представитель Кремля.

Накануне президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами заявил, что ему «не нравятся бомбардировки» России по Украине, призвав прекратить их.

«Мы говорим с Россией. Хотелось бы, чтобы они прекратили. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются», — заявил Трамп журналистам.

4 апреля на встрече с союзниками по НАТО в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о готовности России завершить боевые действия станет известно в течение нескольких неделе. По его словам, что Трамп не «попадется в ловушку бесконечных переговоров» по Украине.

Госсекретарь отказался назвать конкретный срок, в течение которого Вашингтон ожидает от Москвы подписания мирного договора. «Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев», — добавил Рубио.