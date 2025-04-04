США не будут вести «бесконечные переговоры» об урегулировании на Украине, о готовности России завершить боевые действия станет известно в течение нескольких недель. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, который приехал в Брюссель на встречу с союзниками по НАТО.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп не «попадется в ловушку бесконечных переговоров» по Украине, передает AFP.

«Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет», — сказал Рубио.

США готовы ждать «определенное время», в течение которого хотят увидеть, готова ли Россия к миру, сказал Рубио. «И время приближается», — подчеркнул он.

Он отказался назвать срок, в течение которого Вашингтон ожидает от России подписания мирного договора, но предположил, что терпение президента США Дональда Трампа на исходе, пишет Telegraph. Рубио также отметил, что конгресс уже начал работать над законопроектом о новых санкциях против России, и добавил, что давление со стороны Капитолия на администрацию США будет расти.

Спецпредставителю Путина передали послание

По словам Рубио, Украина показала готовность к полному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров, и конфликт должен завершиться на приемлемых для обеих сторон условиях.

Госсекретарь встречался в Вашингтоне со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, утверждает в соцсети Х со слов Рубио журналист CNN Алекс Марквардт. Разговор не носил угрожающего характера, а был скорее разъяснением позиции США.

«Это было скорее объяснение того, что “таков наш график”, и в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите. И это время наступает. Его довольно мало», — цитирует журналист Рубио.

По его словам, госсекретарь также выразил надежду, что Дмитриев «донесет это послание до Москвы и даст понять, что мы должны начать видеть реальный прогресс, иначе нам придется сделать вывод, что они [Россия] не заинтересованы в мире». Других переговоров с Россией, как утверждает Марквардт, не планируется.

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что по вопросу прекращения огня на Украине мяч находится на стороне России, передает Reuters. Несколько европейских министров потребовали установить крайний срок, к которому Россия должна ответить на предложение о прекращении огня. Рютте отказался высказывать свое отношение к этому предложению, пишет агентство.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о необходимости «четкого графика». За отказ от перемирия должны быть последствия, добавила она. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна обвинил Россию в том, что она «продолжает выдвигать новые условия» для перемирия, и предложил определить в графике «красные линии». Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми обвинил президента России Владимира Путина в затягивании переговоров.

Россия продолжает с США контакты по прекращению огня на Украине, но существует много нюансов, «по которым нужно достичь понимания», заявил 4 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин в середине марта сообщил о готовности прекратить боевые действия, но так, чтобы соглашение привело к долгосрочному миру и устранило первоначальные причины кризиса. Россия в частности требует гарантий, что Киев во время перемирия не будет проводить мобилизацию и подготовку солдат, а также получать оружие.

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который со 2 по 4 апреля находится в Вашингтоне, рассказал о «значимом прогрессе» в обсуждении урегулирования на Украине с командой Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон размышляют о том, «что возможно, что действительно может работать», и как найти долгосрочное решение конфликта.