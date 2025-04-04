Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который сейчас находится в Вашингтоне, рассказал журналистам, что встретился с ключевыми членами администрации президента США, обсудил урегулирование украинского конфликта, а также восстановление отношений между Соединенными Штатами и Россией.

Урегулирование конфликта

По словам Дмитриева, Москва и Вашингтон достигли значимого прогресса в обсуждении урегулирования военного конфликта на Украине, передает ТАСС. В качестве примера он привел мораторий на удары по энергообъектам России и Украины.

«Мы видим, что уже достигнут значимый прогресс… Под руководством президента [России Владимира] Путина и президента [США Дональда] Трампа достигнуто соглашение о, фактически, ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной, что, безусловно, первый такой шаг в деэскалации», — сказал Дмитриев.

По словам спецпредставителя президента России, администрация Трампа настроена на реальные и долгосрочные варианты урегулирования кризиса на Украине.

«И действительно, до этого некоторые люди выступали за решения, которые, как они знали, были невозможны. Таким образом, в этой ситуации занималась позиция, которая не является реальным решением. И говорилось «сделайте то, сделайте это», зная, что это невозможно», — рассказал Дмитриев.

Он отметил, что сейчас Москва с Вашингтоном находятся в сфере размышлений о том, что возможно, что действительно может работать, и как можно найти долгосрочное решение.

Уважительное отношение

Спецпредставитель президента сообщил, что нынешняя администрация США настроена созидательно, ведет себя уважительно в диалоге с Россией.

«Мы абсолютно четко видим, что администрация президента Трампа, в отличие от [бывшего] президента Байдена настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы. Это тот дух, созидательный, который задан», — сказал он.

Дмитриев отметил, что «безусловно, фиксируется позитивная динамика в [российско-американских] отношениях и потребуются еще встречи для того, чтобы разрешить все [двусторонние] разногласия».

Авиасообщение и обмены

Кроме того, по словам главы РФПИ, обсуждается вопрос восстановления прямого авиационного сообщения между Россией и США.

«Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — сказал Дмитриев.

Также спецпредставитель российского президента отметил, что Россия и США обсуждают вопросы, которые позволят наладить культурные, туристические и религиозные обмены между двумя государствами.

Переговоры

Даты новых российско-американских переговоров будут вскоре определены.

«Вы знаете, обозначены некоторые сроки, которые, да, действительно, обсуждаются. По тому моменту, как я вернусь назад в Россию, я думаю, эти окончательные сроки также будут утверждены», — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли уже договоренность о следующих раундах российско-американских переговоров на политическом и техническом уровнях.

Санкции

В интервью CNN глава РФПИ пояснил, что на встречах с представителями администрации Трампа не поднимал вопрос об ослаблении санкций против России.

«На данный момент мы не просим о каком-либо ослаблении санкций. Мы просто отмечаем, что если Америка хочет больше бизнеса с Россией <…> то, конечно, США могут это сделать», — сказал он.

По словам спецпредставителя президента, многие в России считают, что санкции «помогли стране снизить зависимость от Запада».

В интервью Fox News Дмитриев добавил, что американские компании уже потеряли около $300 млрд потенциальной прибыли после ухода с российского рынка.