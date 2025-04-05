Минобороны России сообщило, что в 18:49 4 апреля был нанесен «высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог» на Украине. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

По данным ведомства, в результате удара погибли «до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств», было уничтожено порядка 20 автомобилей.

Кривой Рог находится к северо-востоку от Днепра приблизительно в 60 км от линии фронта, его население составляет порядка 600 тыс. человек. В этом городе родился и вырос украинский лидер Владимир Зеленский.

Утром 5 апреля глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем телеграм-канале сообщил, что «повреждений очень много».

«Всю ночь шла ликвидация последствий. Были задействованы все оперативные и коммунальные службы. Возникшие пожары были погашены», — написал Вилкул. По его словам, удар пришелся в районе детской площадки.

Российский военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что удар был нанесен по ресторану «Магеллан», где стояло около 15 машин с охраной. По его данным, там «проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников».

«На данный момент из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих, а сами рядом припаркованные машины были ударом уничтожены», — заявил Подоляка.

Российский телеграм-канал «Война с фейками» называет появившиеся в некоторых телеграм-каналах сообщения о том, что при ударе погибли и мирные жители, «украинской провокацией», которая готовилась заранее.

В посте отмечается, что незадолго до удара «одним из ведущих украинских СМИ» была опубликована статья под заголовком «Россия готовится к мощным ударам по Украине», где украинский эксперт говорил о желании России показать Трампу «свою жестокость и готовность к ярости». По версии канала, эта статья должна была играть роль «прогрева» информационного поля.

На брифинге, где обсуждался в том числе удар по Кривому Рогу, журналисты спросили Зеленского о возможности вести переговоры с Москвой напрямую, на что тот ответил: «Как разговаривать напрямую с баллистическими ракетами?»

Позднее власти Кривого Рога заявили, что город подвергся атаке беспилотников, в результате чего пострадали семь человек, одна женщина сгорела в своем доме. Также они утверждали, что в результате возникшего пожара были повреждены дома и инфраструктура, «перебиты рельсы и контактная сеть», а в результате первой (ракетной) атаки погибло более 60 человек.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Летом 2024 года в результате удара «Искандером» по гостинице «Аврора» в Кривом Роге погиб бывший глава Черкасской области, полковник украинской Службы безопасности (СБУ) и специалист по радиотехнической разведке Сергей Сергийчук. Российские телеграм-каналы тогда писали, что в отеле проживали «некие иностранцы».