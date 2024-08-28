В результате ракетного удара по гостинице «Аврора» в Кривом Роге Днепропетровской области погиб бывший глава Черкасской области, полковник украинской Службы безопасности (СБУ) Сергей Сергийчук. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.

«Уничтожен ударом “Искандера” по криворожскому отелю “Аврора”, в котором он “остановился на время командировки”», — написал он.

По информации Поддубного, Сергийчук был специалистом по радиотехнической разведке.

Информацию о гибели полковника также подтвердили в администрации Черкасской области.

«Трагически погиб Сергей Сергейчук. Был главой Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года», — сообщила пресс-служба на странице Facebook*.

Как уточняют украинские издания «Антенна» и «Политика страны», Сергийчук погиб 27 августа. Он, по информации изданий, стал одной из четырех жертв ночного удара по гостинице.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщал, что в «Авроре» также размещались «некие иностранцы».

Утром 27 августа российское Минобороны сообщало, что ночью российские силы нанесли удар «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотниками «по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины».

Сергею Сергийчуку было 53 года. Он являлся сотрудником СБУ, позже руководил украинским Центром кибербезопасности.

В 2014 году Сергийчук принимал участие в боевых действиях на Донбассе, а в 2020 стал главой Черкасской области. Как отметил Поддубный, на этом посту Сергийчук отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.

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