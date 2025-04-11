Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла в петербургском отеле «Гранд Европа», после чего кортеж с Дмитриевым и Уиткоффом уехал. Телеканал «РЕН ТВ» опубликовал кадры, на которых Дмитриев провожает Уиткоффа до автомобиля с российскими номерами. Как пишет «Фонтанка», на фоне визита спецпредставителя президента США в центре Петербурга перекрыли улицы.

Ранее о визите Уиткоффа в Россию предположительно для встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщило издание Axios. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию, и пообещал отдельно проинформировать, если у Путина состоится встреча с ним. Российский президент 11 апреля работает в Петербурге, отметил его пресс-секретарь.

Между Россией и США идет «нормальный процесс обмена мнениями», сказал «Ленте.ру» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя визит Уиткоффа.

«Этот процесс был свернут на четыре года. Сейчас приходится эти контакты проводить чаще. Чем они закончатся, я не знаю, но важно, что этот процесс идет. Это повышает вероятность нормализации российско-американских отношений», — сообщил сенатор.

Для Уиткоффа это уже третий визит в Россию, оба предыдущих раза он встречался с Путиным. В начале февраля спецпосланник Трампа прилетал, чтобы договориться об обмене американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков. В середине марта Уиткофф передал российской стороне «дополнительную информацию» по Украине, а Путин через него передал «информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», сообщал Кремль.

В начале апреля Уиткофф встретился в Вашингтоне с Дмитриевым. После встречи спецпредставитель Путина рассказал, что речь шла об урегулировании на Украине и восстановлении отношений между Россией и США. По его словам, достигнут «значимый прогресс».

Незадолго до этой встречи президент США заявил, что «очень зол» на российского коллегу из-за его слов о возможности ввести внешнее управление на Украине, чтобы провести там «демократические выборы». По мнению Путина, это позволило бы привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым можно подписывать легитимные документы об урегулировании конфликта.

Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса», пишет Axios. По словам источника издания, Белый дом может ввести дополнительные санкции против России, если перемирие не будет достигнуто до конца апреля.