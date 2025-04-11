Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прилетел в Россию и, как ожидается, в третий раз встретится с президентом Владимиром Путиным 11 апреля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники и данные сервиса FlightRadar.

Американский лидер Дональд Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса», пишет издание. Если перемирие не будет достигнуто к концу месяца, он может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись в конгресс с просьбой принять новое законодательство о санкциях, утверждает источник Axios.

Накануне, 10 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что у Путина в пятницу запланирована «региональная поездка», но не уточнял, куда именно. По данным сервиса FlightRadar, утром в пятницу самолет, на котором предположительно прилетел Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге.

3 апреля Стив Уиткофф встретился в Вашингтоне со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. После встречи Дмитриев рассказал, что речь шла об урегулировании на Украине и восстановлении отношений между Россией и США. По словам Дмитриева, в переговорах по Украине достигнут «значимый прогресс».

Незадолго до этого, в конце марта, Трамп заявил, что «очень зол» на российского президента из-за его слов о возможности ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН прежде чем заключать перемирие. Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если Москва не заключит соглашение с Киевом о прекращении огня.

В Кремле заявили, что продолжают работу по выстраиванию двусторонних отношений США и реализации «некоторых идей, связанных с украинским урегулированием».

Госсекретарь США Марко Рубио в начале апреля заявил, что Вашингтон не будет вести с Россией «бесконечные» переговоры по Украине. «Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет», — сказал он.

Трамп на встрече с представителями своего кабинета 10 апреля заявил, что стороны «добиваются прогресса», и выразил надежду на «довольно близкое» заключение сделки о прекращении боевых действий на Украине.