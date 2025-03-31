Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам с американским коллегой Дональдом Трампом. Россия продолжает выстраивать двусторонние отношения с США и работать над урегулированием конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о «злости» на Путина.

«Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. <…> Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации. И также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием», — сказал Песков.

Он добавил, что это растянутый по времени процесс, связанный «со сложностью субстанции».

«Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы должны были бы вам сообщить, нет. <…> Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом, поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — сказал представитель Кремля, добавив, что пока в графике Путина нет телефонного разговора с Трампом.

30 марта президент США заявил в интервью NBC, что он «очень зол» и «взбешен» из-за слов российского лидера о том, что на Украине можно было бы ввести внешнее управление под эгидой ООН прежде чем заключить мирное соглашение. Путин пояснил, что это позволило бы организовать на Украине «демократические выборы» и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым можно заключать легитимные документы.

Трамп заявил, что, если он сочтет Россию виновной в срыве мирной сделки по Украине, то введет дополнительные пошлины на российскую нефть. В то же время он сказал, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным, и анонсировал телефонный разговор с российским лидером в ближайшее время.