Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что «очень зол» и «взбешен» из-за слов российского лидера Владимира Путина о возможности отдать Украину под внешнее управление прежде чем заключать мирное соглашение. Трамп пригрозил ввести новые пошлины на российскую нефть, если сделка по Украине сорвется и лидер США сочтет, что это «вина России». Как на заявление Трампа отреагировали в России, США и Европе, — в материале RTVI.

Вероятно, из-за затягивания переговоров по Украине влияние набирают советники Трампа, агрессивно настроенные к России, предположил в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) президент аналитического центра Saratoga Foundation в Вашингтоне Глен Ховард.

По его мнению, также растет «личная досада» Трампа на Кремль. В качестве примера эксперт привел недавний пост американского президента в Truth Social, где упоминалась «российская агрессия» в контексте интересов США в Гренландии. Ховард назвал это необычным выпадом со стороны Трампа в адрес Москвы.

Трамп после своих слов о злости на Путина смягчил риторику, выразив мнение, что президент России «не отступит от своих обещаний», а также отметив, что оба лидера «всегда хорошо ладили». При этом Трамп повторил, что его разочаровали высказывания Путина о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского.

«Он считает Зеленского не заслуживающим доверия, но он должен заключить с ним сделку — нравится [Зеленский] ему или нет», — сказал американский лидер.

В отличие от своего предыдущего выступления Трамп также не стал говорить о конкретных сроках, в которые, по его мнению, Россия должна заключить перемирие с Украиной. По словам американского лидера, речь идет о «психологическом дедлайне». «Если я подумаю, что они [Россия] нас затягивают, я не буду этому рад», — сказал Трамп.

Сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин, оценивая высказывание президента США в адрес Путина, выразил мнение, что Трамп «не блефует» и готов перейти к альтернативному плану, если дипломатические пути урегулирования на Украине не сработают.

«Что нужно знать о президенте Трампе — он не блефует, его слова имеют смысл. <…> У него всегда есть альтернативные планы. Он хочет осуществить план А, план В, план С. Но если это не сработает, он перейдет к плану D. И сейчас мы находимся в ситуации, когда дипломатия с Россией не работает», — сказал Маллин в интервью NBC News.

«Терпение США на исходе»

Трамп «теряет терпение» в отношении к России по поводу сделки о прекращении огня на Украине, заявил The Financial Times (FT) президент Финляндии Александр Стубб, который 29 марта встречался с американским лидером во Флориде и играл с ним в гольф.

По словам Стубба, Трамп «весьма недоволен действиями России, ее интригами и затягиванием сроков прекращения огня». Финский президент рассказал, что Трамп интересовался его мнением о том, «можно ли доверять Владимиру Путину», передает Yle. Стубб ответил на этот вопрос отрицательно.

Он добавил, что в разговоре с Трампом настаивал на необходимости достичь прекращения огня на Украине к определенной дате «без каких-либо условий», а именно к 20 апреля.

«Почему 20 апреля? Потому что нужен крайний срок, потому что это Пасха и потому что президент Трамп находится у власти уже около трех месяцев», — пояснил Стубб.

По словам финского лидера, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм разработал пакет санкций против России на случай отказа от перемирия или нарушения его условий.

«У Грэма и президента Трампа близкие отношения. Конечно, не все планы сенатора Грэма будут реализованы. Но у меня сложилось впечатление, что терпение США на исходе, что, на мой взгляд, хорошо», — заявил Стубб.

30 марта Трамп пообщался еще с одним европейским лидером ― премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам переговоров они «согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», сообщила пресс-служба британского правительства.

Реакция России

Заявления Трампа в адрес российского президента и его угрозы ввести новые санкции означают, что переговоры по урегулированию на Украине «идут не очень хорошо» и стоит готовиться к продолжению боевых действий весь 2025 год. Такие выводы делает в своем телеграм-канале политолог Сергей Марков.

«Трамп не первый, кто угрожает России. Все остальные пришли к краху в результате. Включая Байдена, которого Трамп так презирает. России пора меньше надеяться на мир. И больше готовиться к военным действиям весь 2025 год. Увы», — пишет он.

Комментируя предложение Стубба заключить безусловное перемирие к 20 апреля и ввести санкции против России в случае срыва сделки Марков расценивает как коллективный ультиматум со стороны ЕС,

«Лидеры стран Европы пытаются манипулировать Трампом, — подкидывают ему идею, что как раз в конце апреля будет 100 дней президентства Трампа и Трампу правильно достичь к этой дате перемирия на Украине. И что именно Путин мешает Трампу достичь этого. <…> Так что возможно, США и Европа в ближайшую неделю предъявят России ультиматум», — считает политолог.

В Совете Федерации считают, что угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть нацелены не на Москву, а на тех, кто критикует его за сближение с Россией.

«Трамп, я думаю, говорит это не нам, а своим оппонентам внутри Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО. Его подвергают довольно суровой критике за некое сближение с Россией. Но о сближении речи пока никто не вел. Речь идет о нормализации отношений между двумя сверхдержавами», — сказал «Ленте.ру» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Политолог Алексей Чеснаков считает реакцию Трампа на слова Путина о внешнем управлении Украиной «вполне предсказуемой реакцией бизнесмена».

«Впрочем, если посмотреть на ситуацию более оптимистично, то можно ведь использовать этот сигнал от Путина как инструмент давления для ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки», — добавил эксперт.