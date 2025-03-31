У России есть крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения боевых действий на Украине. Об этом сказал президент США Дональд Трамп, передает The Hill.

«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — сказал американский лидер.

При этом Трамп объяснил, что не думает, что Москва затягивает, и заявил об уверенности в намерении России заключить сделку.

Американский лидер продолжил критиковать президента Украины Владимира Зеленского, предположив, что тот колеблется по поводу сделки о предоставлении США доступа к минеральным ресурсам.

«Мы заключили сделку по редкоземельным металлам, и теперь он говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть сделку». Он хочет стать членом НАТО. Ну, он никогда не собирался быть членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет пересмотреть сделку, у него будут большие проблемы», — сказал Трамп.

Накануне президент США заявил, что «очень зол» на российского коллегу Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если Москва не заключит соглашение с Киевом о прекращении огня.

Так Трамп отреагировал на идею ввести на территории Украины временное управление под эгидой ООН, что даст возможность провести на выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

27 марта во время визита в Мурманск Путин предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине «демократические выборы», чтобы привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Затем уже с этими властями можно начинать мирные переговоры и подписывать «легитимные документы», которые будут «признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», сказал Путин.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на Украине уже есть легитимное правительство, и призвал его уважать.