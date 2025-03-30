Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень зол» на российского коллегу Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если Москва не заключит соглашение с Киевом о прекращении огня. Об этом, как передает NBC, американский лидер сказал журналистке телеканала Кристен Уэлкер.

«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это вина России, — а это может быть и не так, — <…> я введу вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России», — заявил Трамп.

Как утверждает NBC, Трамп заявил, что 25-процентные пошлины на российскую нефть могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если мирное соглашение не будет заключено.

«Я был очень зол и взбешен, когда Путин <…> заговорил о новом руководстве на Украине», — сказал Трамп.

По словам президента США, российский лидер знает, что Трамп зол, при этом глава Белого дома отметил, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным, и «гнев быстро рассеивается если он поступает правильно». Трамп также объявил о планах поговорить Путиным на следующей неделе.

27 марта президент России во время визита в Мурманск предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине «демократические выборы», чтобы привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». Затем уже с этими властями можно начинать мирные переговоры и подписывать «легитимные документы», которые будут «признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», сказал Путин.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на Украине уже есть легитимное правительство, и призвал его уважать.

Ранее на этой неделе Трамп предположил, что Россия «затягивает» согласование перемирия на Украине, хотя и хочет положить конец конфликту. Президент США добавил, что сам поступал похожим образом в бизнесе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RTVI выразил мнение, что Трамп за время переговоров по Украине понял, что добиться эффективного мирного соглашения «ни за один день, ни за месяц» невозможно.

«Если Трамп посчитал, что здесь Россия поднимает, наверное, слишком много вопросов, и это ведет к какому-то затягиванию, на самом деле просто очевидно, что Трамп хотел сказать, что очень много вопросов вызывает это соглашение», — сказал Чепа.