Президент США Дональд Трамп в интервью Newsmax заявил, что Россия, вероятно, затягивает согласование прекращения огня с Украиной. В то же время американский лидер заметил, что Москва хотела бы, чтобы «это закончилось».

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», — сказал Трамп.

При этом он выразил уверенность, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось».

«[Погибшие] не американцы, но для меня это не имеет значения в этом плане. Я смотрю на снимки полей сражений, и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы», — сказал Трамп.

Президент США назвал применяемое вооружение «смехотворным», отметив количество запускаемых беспилотных аппаратов.

Накануне Россия и США договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Решение было принято по итогам встречи делегаций в Эр-Рияде 24 марта.

В Кремле добавили, что восстановление экспорта и обеспечение безопасности судоходства в Черном море вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием».