Россия и США договорились обеспечить в Черном море безопасность судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Об этом говорится в заявлении Кремля по итогам российско-американских переговоров в саудовском Эр-Рияде.

В сообщении Кремля уточняется, что восстановление экспорта и обеспечение безопасности судоходства в Черном море вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и «иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием». Их также должны обратно подключить к банковской системе SWIFT и открыть им корреспондентские счета. Кроме того, ограничительные меры должны быть сняты с компаний-производителей и экспортеров продукции, судов под российским флагом, задействованных в торговле.

В Кремле также ожидают «снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений».

Кроме того, в заявлении сказано, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

В Кремле подтвердили, что Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Ранее заявление по итогам двухсторонних переговоров опубликовал Белый дом. В нем также говорится, что Россия и США договорились о безопасном судоходстве в Черном море, восстановлении доступа Москвы к мировому рынку сельхозпродукции и запрете ударов по энергоинфраструктуре.

Днем 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что информация о содержании российско-американских переговоров, состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде, не будет обнародована. По его словам, это связано с тем, что пока проводились только «технические консультации», итоги которых доведены до сведения властей обеих стран и «сейчас анализируются».

Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии длились 12 часов, пятичасовые переговоры Вашингтона и Киева прошли днем ранее — 23 марта.