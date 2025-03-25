Россия, Украина и США договорились на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) о безопасном судоходстве в Черном море, восстановлении доступа Москвы к мировому рынку сельхозпродукции и запрете ударов по энергоинфраструктуре. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В пресс-службе администрации американского лидера отметили, что США, Украина и Россия «договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море».

Кроме того, Вашингтон пообещал помочь восстановить доступ Москвы к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также «снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Помимо этого, делегации двух стран договорились «разработать меры по реализации соглашения президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины».

В заявлении Белого дома особо отмечается, что одним из главных шагов к достижению мира между Москвой и Киевом является «прекращение убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта».

Во втором пресс-релизе уточняется, что США и Украина договорились о том, что Вашингтон по-прежнему будет возвращению украинских пленных.

В состав российской делегации вошли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Со стороны США были представители Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента по Украине Кита Келлога, а также представители советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что информация о содержании российско-американских переговоров, состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде, не будет обнародована. По его словам, это связано с тем, что пока проводились только «технические консультации», итоги которых доведены до сведения властей обеих стран и «сейчас анализируются».

Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии длились 12 часов, пятичасовые переговоры Вашингтона и Киева прошли раньше — 23 марта.