Информация о содержании российско-американских переговоров, состоявшихся 24 марта в Эр-Рияде, не будет обнародована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, это связано с тем, что пока проводились только «технические консультации», итоги которых доведены до сведения властей обеих стран и «сейчас анализируются».

Также Песков сообщил, что планов по проведению трехсторонней встречи с участием делегаций России, США и Украины пока нет.

Переговоры американских и российских делегаций в Саудовской Аравии длились 12 часов, пятичасовые переговоры США и Украины прошли 23 марта. Источник в Белом доме заявил Reuters, что встречи «идут хорошо, и вскоре ожидается позитивное объявление».

Российская сторона сообщила, что ключевых вопросов по украинскому урегулированию не обсуждалось, официально темой было заявлено возобновление судоходства в Черном море. По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, на переговорах 23 марта они обсуждали «взаимное прекращение огня».

«Мы не будем атаковать их объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши», — пояснял он.

Делегации из трех стран также планируют обсудить «фактические линии фронта» между Россией и Украиной и «меры по укреплению доверия», в том числе возвращение украинских детей. Об этом в воскресенье телеканалу CBS сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Источники Bloomberg утверждают, что администрация США стремится добиться прекращения огня между Россией и Украиной к Пасхе, которая и у православных, и у католиков отмечается в этом году 20 апреля. Однако Белый дом не исключает, что сроки придется сместить из-за множества разногласий между сторонами конфликта.