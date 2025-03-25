Переговоры, которые проводят дипломаты США с делегациями из России и Украины «идут хорошо, и вскоре ожидается позитивное объявление», рассказал источник агентства Reuters в Белом доме.

По словам собеседника агентства, на переговорах был достигнут прогресс, заявление ожидается в ближайшем будущем. Российский источник Reuters отметил, что проект совместного заявления был отправлен на утверждение в Москву и Вашингтон.

Переговоры американских и российских делегаций в Саудовской Аравии состоялись накануне, 24 марта, и продлились 12 часов, 5-часовые переговоры США и Украины прошли 23 марта.

Эту встречу российская сторона назвала консультациями и добавила, что ключевых вопросов по украинскому урегулированию на них не обсуждалось, официально темой было заявлено возобновление судоходства в Черном море.

По словам советника главы офиса президента Украины Сергея Лещенко, на переговорах 23 марта они обсуждали «взаимное прекращение огня».

«Мы не будем атаковать их объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши», — пояснял он.

Делегации из трех стран также планируют обсудить «фактические линии фронта» между Россией и Украиной и «меры по укреплению доверия», в том числе возвращение украинских детей. Об этом в воскресенье телеканалу CBS сообщил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Источники Bloomberg утверждают, что администрация США стремится добиться прекращения огня между Россией и Украиной к Пасхе, которая и у православных, и у католиков отмечается в этом году 20 апреля. Однако Белый дом не исключает, что сроки придется сместить из-за множества разногласий между сторонами конфликта.