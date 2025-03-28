Президент России Владимир Путин вечером 27 марта в ходе встречи с экипажем ракетного подводного крейсера «Архангельск» поговорил об окончании конфликта на Украине, введении внешнего управления в этой стране, а также о развитии российского флота. RTVI собрал главные тезисы главы государства.

О начале конфликта на Украине

Боевые действия на Украине начались после государственного переворота, Россия не была их инициатором;

Россия на протяжении восьми лет пыталась урегулировать украинский вопрос мирными средствами;

«Вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев и очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», — сказал Путин.

На протяжении восьми лет люди, которые проживали на территории Донбасса, Луганска и Донецка, подвергались геноциду в прямом смысле этого слова;

Западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе.

О ходе боевых действий

Российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения;

«Я еще совсем недавно говорил, мы их «дожмем», но есть основания полагать, что мы их добьем», — заявил президент.

Россия постепенно, но настойчиво и уверенно движется к достижению всех целей СВО;

Стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил России на всей линии фронта;

Луганская Народная Республика освобождена на 99%, ее территория, а Донецкая, Херсонская, Запорожская — свыше 70%.

О переговорах

Вновь избранный президент США искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений;

«Конфликт сложный и требует тщательного обсуждения и подхода», — подчеркнул президент России.

Москва за то, чтобы решить эти вопросы мирными средствами, но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации;

Россия готова работать и с Европой, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются водить Москву за нос.

О нелегитимности властей Украины

Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными;

В условиях этой фактической нелегитимности неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей;

Можно было бы под эгидой ООН с США, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления.

«Чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», — отметил Путин.

О развитии флота

Планируется построить еще пять кораблей «Ясень-М» и плюс еще три корабля «Борей-А»;

«Ясень-М» вооружены крылатыми ракетами «Оникс», «Калибр», а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — подчеркнул президент.



Готовится стратегия развития Военно-морских сил, Военно-морского флота и программа строительства кораблей надводных и подводных до 2050 года;

Заместителем командующего ВМС РФ назначен командир 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майор Михаил Гудков;

Генштабом Министерства обороны утверждена программа реорганизации морской пехоты, постепенно будут из бригад создавать дивизии морской пехоты;

На развитие, на приведение в порядок военных городков в 2024 году было направлено 39 с лишним миллиардов рублей за два года, за три.