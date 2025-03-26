Слова президента США Дональда Трампа о вероятном «затягивании» Россией согласования прекращения огня с Украиной — это часть переговорного процесса, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, за время переговоров Трамп убедился, что «ни за один день, ни за месяц» невозможно подписать мирное соглашение, которое будет эффективным и позволит «нормально контролировать» его исполнение.

«Если Трамп посчитал, что здесь Россия поднимает, наверное, слишком много вопросов, и это ведет к какому-то затягиванию, на самом деле просто очевидно, что Трамп хотел сказать, что очень много вопросов вызывает это соглашение», — сказал Чепа.

Он добавил, что вопросов в рамках переговоров «очень много», и 12-часовой раунд переговоров подтверждает необходимость внимательной и тщательной проработки всех условий и нюансов соглашения. «Даже вопросы по перемирию относительно ударов по энергетическим объектам, по Черному морю требуют тщательного анализа», — отметил Чепа.

Любые политические заявления Трампа, который «не понаслышке известен своей витиеватостью и таким византийским стилем управления», стоит воспринимать и трактовать двояко, заявила RTVI член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

«Это всегда игра, причем не только со стороны американской, американских переговорщиков, но и с российской стороны. Главная игра — в том, что мы защищаем свои интересы, мы будем стоять на этом», — сказала депутат.

Заявление том, что Россия, вероятно, затягивает согласование прекращения огня с Украиной, Трамп сделал в интервью Newsmax.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: „Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать“», — сказал американский президент.

В то же время Трамп выразил уверенность, что Москва и Киев хотят, «чтобы это закончилось».

23—25 марта в Эр-Рияде прошли отдельные переговоры США с Россией и Украиной об этапах прекращения огня. Консультации с российской делегацией продлились более 12 часов.

В Кремле по итогам переговоров заявили, что Москва договорилась с Вашингтоном о реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства в Черном море. В Белом доме уточнили, что речь идет в том числе о неприменении силы и недопущении использования коммерческих судов в военных целях. Кроме того, стороны договорились о восстановлении доступа Москвы к мировому рынку сельхозпродукции, а также о разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

Договоренности по прекращению огня в Черном море вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других банков, обеспечивающих торговлю в АПК, говорится в заявлении Кремля. В Белом доме отметили, что США пообещали России помочь восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также «снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Как отметили в Кремле, запрет на удары по энергообъектам России и Украины действует 30 суток, начиная с 18 марта — со дня, когда состоялся разговор российского президента Владимира Путина и Трампа. В заявлениях Киева и Вашингтона по итогам переговоров конкретных сроков действия моратория не называется. По словам президента Украины Владимира Зеленского, режим прекращения огня по объектам энергетики действует с 25 марта.