Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В список вошли:

— нефтеперерабатывающие предприятия;

— нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

— вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

— атомные электростанции;

— дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении Кремля уточняется, что временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — также говорится в сообщении.

23—25 марта в Эр-Рияде делегация США провела отдельные переговоры с российской и украинской сторонами об этапах прекращения огня.

По итогам переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев и Москва взяли на себя обязательство полностью отказаться от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Также украинская сторона договорилась с США о помощи в возвращении пленных.

США заявили, что договорились с Москвой и Киевом о безопасном судоходстве в Черном море, восстановлении доступа РФ к мировому рынку сельхозпродукции, а также о том, что Россия и Украина прекратят наносить удары по энергоинфраструктуре друг друга (других объектов это не касается).

Россия сообщила, что обеспечение в Черном море безопасности судоходства будет осуществляться за счет досмотра коммерческих судов для того, чтобы избежать их использования в военных целях. В заявлении Украины и США о досмотре не говорится.

Ранее Минобороны России сообщило, что днем 24 марта во время проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном инфраструктуру кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае.

Кроме того, по данным ведомства, в тот же день украинские войска нанесли еще один удар с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз».

Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российскими средствами ПВО перехвачен ударный беспилотник, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, добавили в министерстве.

Днем ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 24 марта украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.

За несколько дней до этого, 21 марта, Минобороны России заявило о преднамеренном подрыве газоизмерительной станции «Суджа» со стороны ВСУ. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело, квалифицировав атаку как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК). Тогда же в украинском Генштабе назвали обвинения в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» «безосновательными».