Министерство обороны России обвинило Украину в преднамеренном подрыве газоизмерительной станции «Суджа». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Как отмечается в сообщении, с 7 августа 2024 года объект энергетической инфраструктуры «до настоящего времени» находился под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией», — заявили в министерстве.

По информации Минобороны России, подрыв произошел ночью 21 марта 2025 года около 00:20 (мск).

«Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих „безопасных“ логистических пунктов», — добавили в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией», которая направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США».

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после подрыва военнослужащими ВСУ газораспределительной станции «Суджа». Следователи квалифицировали атаку ВСУ как террористический акт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК).

«Следствием установлено, что 20 марта 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции «Суджа». В результате объект получил значительные повреждения», — говорится в сообщении.

По мнению первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова, Украина не хочет идти на перемирие.

«Зачем Россия будет стрелять по своей территории освобожденной? Я думаю, что Украина недоговороспособная, Украина не хочет никакого перемирия», — сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

По словам сенатора Джабарова, Украину «науськивают ее спонсоры» из Великобритании и Франции, чтобы ВСУ продолжали войну «до победного конца».

«Если Украина не изменит своей позиции, с ней просто разговаривать никто больше не будет, и, я думаю, что это будет большая трагедия для всего украинского народа — иметь такого руководителя как предатель [Владимир] Зеленский», — заключил он.

В Генштабе ВСУ назвали обвинения в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» «безосновательными». «Россияне продолжают продуцировать многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество», — добавили в украинском ведомстве.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru рассказал, что Россия официально уведомила США и Европу об атаке Вооруженных сил Украины на газоизмерительную станцию «Суджа». По его словам, это нарушение условий 30-дневного отказа от атак на объекты энергетики уже вызвало реакцию Госдепартамента США.

«Я знаю о том, что Госдеп США уже представление на Украину отправил. Я думаю, что мы пока не будем наносить ответный удар. Дело в том, что мы все-таки солидные люди. Мы договорились не наносить удары по инфраструктуре. Если, конечно, это повторится, я думаю, что идея ударить [по Бескидскому железнодорожному тоннелю] будет иметь рационализм», — пояснил Матвийчук.

Как сообщали в официальном телеграм-канале «Газпрома», пятилетний контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истек, поставки газа были остановлены 1 января 2025 года в 8:00 (мск). Украинская сторона тогда подтвердила остановку транзита. Минэнерго страны оценило это как «историческое событие», отметив, что такой шаг был сделан «в интересах национальной безопасности» Украины.

Вечером 18 марта президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсудили детали возможного 30-дневного прекращения огня, потенциальное соглашение о безопасности судоходства в Черном море, вопрос прекращения военной помощи Украине и потенциал экономического сотрудничества.

Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны России прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Днем 19 марта оборонное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области.

При этом Минобороны России обвинило Украину в «провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США» из-за атаки дронов на нефтебазу в кубанской станице Кавказская, где в результате падения обломков дрона разгерметизировался один резервуар с нефтью и возник пожар.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с Трампом принял его предложение о взаимном прекращении ударов Москвы и Киева по энергетической инфраструктуре.