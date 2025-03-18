Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 18 марта продолжили «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины», сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — говорится в заявлении.

Мирное соглашение также должно учитывать «безусловную необходимость устранения первопричин кризиса» и «законные интересы России в области безопасности», добавили в Кремле.

Путин заявил Трампу, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

Перемирие

В контексте предложения Трампа ввести 30-дневное перемирие на Украине российская сторона обозначила «несколько существенных моментов», которые касаются «действенного контроля» над режимом прекращения огня, перевооружения ВСУ и необходимости остановить принудительную мобилизацию на Украине.

Кремль указал на «серьезные риски, связанные с недоговороспособностью» Киева, который «уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности». Также Путин обратил внимание на «варварские преступления террористического характера» против мирного населения Курской области, добавили в Кремле.

Путин подтвердил готовность гарантировать жизнь и достойное обращение окруженным в регионе бойцам ВСУ, если они сдадутся в плен. Трамп со своей стороны предложил сторонам конфликта на 30 дней прекратить удары по по объектам энергетической инфраструктуры.

«Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — заявили в Кремле.

Сделка по Черному морю и обмен пленными

Также российский президент «конструктивно отреагировал» на идею Трампа касательно безопасности судоходства в Черном море. Стороны условились начать переговоры, чтобы проработать детали договоренности.

Путин сообщил, что 19 марта между Москвой и Киевом состоится обмен пленными по формуле «175 на 175». Украине «в качестве жеста доброй воли» также передадут 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся в российских больницах.

Лидеры двух стран «подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме» с учетом предложений Трампа, для этого создаются российская и американская экспертные группы.

«Оздоровление отношений» и хоккей

Помимо урегулирования на Украине, Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, сообщили в Кремле.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений», — заявили в пресс-службе.

Лидеры России и США выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений и рассмотрели «широкий спектр направлений», по которым страны могли бы наладить взаимодействие. Кроме того, Путин и Трамп обсудили идеи сотрудничества в экономике и энергетике.

Помимо прочего, глава Белого дома поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

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