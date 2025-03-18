Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 18 марта проведут телефонный разговор, который, как ожидается, будет посвящен мирному урегулированию на Украине. Западные СМИ предположили, что речь будет идти в том числе о контроле над Крымом, Одессой и Запорожской АЭС.

Разговор между Путиным и Трампом пройдет 18 марта с 16 до 18 часов по московскому времени, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что беседе предшествовали «определенные обсуждения», поэтому «определенное понимание есть». В то же время, по его словам, «есть и большое количество вопросов» и по дальнейшей нормализации двусторонних отношений, и по украинскому урегулированию.

Трамп накануне разговора с Путиным заявил, что стороны намерены говорить «о земле и об электростанциях». Он добавил, что за выходные было проделано много работы, и оценил шансы завершить конфликт на Украине как «очень хорошие».

По словам американского президента, с Россией и Украиной обсуждено уже многое, в том числе поднимается вопрос «раздела определенных активов». Позже Трамп сообщил в своей соцсети TruthSocial, что «многие элементы окончательного соглашения согласованы, но многое еще предстоит сделать».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, говоря о том, какие темы могут быть затронуты на переговорах Трампа и Путина, упомянула «электростанцию на границе России и Украины». Она отметила, что АЭС «была предметом обсуждения с украинцами», и Трамп затронет этот вопрос в телефонном разговоре с Путиным.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России 13 марта в Москве упомянул «ядерный реактор» как одну из тем обсуждения в рамках мирного урегулирования.

«Есть регионы, которые привлекают внимание россиян. Есть ядерный реактор, который обеспечивает электроэнергией Украину. С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам, есть потенциальное соглашение по Черному морю», — сказал Уиткофф в интервью CBS News.

Глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб заявила The New York Times (NYT), что Украина хочет вернуть контроль над ЗАЭС, и выразила удивление, что Трамп и Уиткофф подняли вопрос об электростанции в контексте мирного урегулирования.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что восстановление ЗАЭС потребует много времени и инвестиций и предположили, что Россия может «попытаться обменять станцию на смягчение западных санкций».

Крым и Одесса

Источники издания Semafor утверждают, что администрация США рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках потенциального соглашения о прекращении огня. Вашингтон также обсуждал возможность обратиться к ООН с аналогичной просьбой, говорят собеседники издания.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил Semafor, что Белый дом «не брал на себя подобных обязательств» и не будет обсуждать возможное мирное соглашение в СМИ.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц назвал нереалистичными ожидания, что Украина вернет себе все территории, перешедшие под контроль России.

«Мы должны спросить себя, соответствует ли это нашим национальным интересам, реалистично ли это? <…> Неужели мы собираемся выгнать всех россиян с каждой пяди украинской земли, включая Крым? <…> Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет, но мы также должны говорить о реальной ситуации на местах», — сказал Уолтц.

Администрация Трампа «ясно дала понять», что Россия сохранит контроль над вошедшими в ее состав территориями, пишет NYT. При этом в Киеве беспокоятся, что Трамп может включить в повестку урегулирования и критически важный порт Одесса, заявили изданию помощники Владимира Зеленского. На чем основаны такие опасения, газета не уточняет.

В 2023 году президент России назвал Одессу русским городом, а также отметил, что «весь юго-восток Украины всегда был пророссийским». По словам Путина, «все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились».