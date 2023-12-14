Одесса — это «русский город», заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, «все об этом знают, но напридумывали историческую чушь, а мы после распада СССР с этим смирились».

Глава государства подчеркнул, что Россия на протяжении десятилетий старалась выстроить с Украиной нормальные отношения, но после 2014 года стало ясно, что ей не дадут этого сделать. Нынешнюю ситуацию между двумя странами Путин сравнил с гражданской войной, назвав россиян и украинцев братскими народами.

«Юго-восток Украины всегда был пророссийским, <…> для нас всегда был важен. Они всегда голосовали за тех, кто шел на пророссийских лозунгах. Но после 2014 года мы поняли, что нам не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной», — подытожил президент России.

Нынешняя прямая линия Владимира Путина является первой после начала военной операции на Украине. Ранее президент ответил на вопросы о том, когда удастся достичь мира с Украиной и будет ли проводиться новый этап частичной мобилизации.