Российские военные после приказа президента Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре сбили семь российских беспилотников, которые уже находились в воздухе и были нацелены на объекты в Николаевской области Украины. Об этом сообщило Минобороны.

«В момент получения приказа Верховного Главнокомандующего <…> о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области», — сообщили в военном ведомстве.

Российским средствам ПВО было приказано обезвредить дроны. Шесть из них были сбиты зенитным ракетно-пушечный комплексом «Панцирь», еще один — дежурным истребителем Воздушно-космических сил.

18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и согласился на его предложение о взаимном с Киевом прекращении ударов по объектам энергетики и инфраструктуры на 30 дней. В Кремле сообщили, что Путин «сразу дал российским военным соответствующую команду».

В Минобороны России заявили, что в ночь на 19 марта, через несколько часов после завершения переговоров Путина и Трампа, Киев совершил «преднамеренную атаку» тремя беспилотниками по пункту перевалки нефти в станице Кавказская Краснодарского края.

В результате падения обломков украинского дрона разгерметизировался один резервуар с нефтью и возник пожар на площади 1,7 тыс. кв. м. В Минобороны добавили, что 17 февраля в результате атаки украинских беспилотников повреждения получила нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума.

«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — заявили в Минобороны.