Из-за падения обломков беспилотника на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской Кавказского района Краснодарского края, произошел пожар. Об этом говорится в телеграм-канале оперативного штаба.

«Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения», — сказано в сообщении.

По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена.

В Оперштабе отметили, что пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.

По данным Shot, в ночь на 19 марта ВСУ атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае.

В ночь на 14 марта из-за атаки дронов возник пожар на нефтебазе в Туапсе. Тогда загорелся резервуар с около 20 тыс. т бензина. Площадь пожара превысила 1 тыс. кв. м, его потушили спустя три дня после атаки.