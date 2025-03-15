В Туапсе продолжается тушение пожара на нефтекомплексе после атаки украинских беспилотников. За ночь группировку сил для тушения пожара нарастили до 188 человек и 55 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня. Ситуация находится под контролем», — заявили в штабе.

Атака на нефтекомплекс в Туапсе произошла в ночь на 14 марта, в результате загорелся резервуар с бензином на площади более 1 тыс. кв. м. Емкость резервуара составляет до 20 тыс. т.

Разлива нефтепродуктов нет, сообщил вечером 14 марта глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. Все учреждения города работают в штатном режиме, пострадавших нет. Региональное управление Роспотребнадзора при исследовании качества воздуха зафиксировало превышение показателей по угарному газу в одной контрольной точке из пяти.

В ведомстве рекомендовали местным жителям не находиться на открытом воздухе и не открывать окна, а на улице использовать маски и респираторы.