На территории нефтебазы в Туапсе в Краснодарском крае загорелся резервуар, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. Нахожусь на месте происшествия. <…> В тушении пожара задействован 121 человек и 39 единиц техники. Ситуация под контролем», — говорится в сообщении Бойко.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки со стороны Украины загорелся один из резервуаров с бензином.

«Площадь пожара — больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Кроме того, в ночь на 14 марта вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.